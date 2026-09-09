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Australia supera a Italia y China vence a Puerto Rico y avanza en Mundial Femenino

BERLÍN (AP) — Han Xu anotó 21 puntos y capturó 11 rebotes para ayudar a China a superar a Puerto Rico 75-72 el miércoles en la ronda de clasificación de la Copa Mundial FIBA femenina.

La jugadora de la selección de baloncesto de China, Han Xu (al centro), disputa el balón durante el partido de repechaje de clasificación para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino entre Puerto Rico y China en Berlín, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)
La jugadora de la selección de baloncesto de China, Han Xu (al centro), disputa el balón durante el partido de repechaje de clasificación para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino entre Puerto Rico y China en Berlín, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi) AP

Australia contuvo a Italia 82-80 en el otro partido. Australia jugará contra España en los cuartos de final, mientras que China se enfrentará a Francia.

Yang Shuyu sumó 15 puntos y Zhang Ziyu agregó 13 para China.

China avanzó a los cuartos de final por cuarta Copa Mundial consecutiva. Ganó la medalla de plata en el torneo de 2022, al caer ante Estados Unidos en el partido por la medalla de oro.

Otros cruces de cuartos de final el jueves son Estados Unidos vs. Hungría y Alemania vs. Bélgica.

Australia supera a Italia para volver a los cuartos de final

Isobel Borlase anotó 30 puntos y Zitina Aokuso encestó una bandeja para tomar la delantera con 24 segundos restantes, para ayudar a Australia a contener a Italia, que había remontado tras estar abajo por 20 puntos en el cuarto periodo.

Las italianas, que le dieron a Estados Unidos su partido de grupo más competitivo en 50 años, perdían por 26 puntos en el tercer cuarto y estaban abajo 69-49 al entrar al periodo final. Fue entonces cuando iniciaron una remontada furiosa, coronada por un triple de Costanza Verona con 1:09 por jugar que empató el partido a 77.

Ninguno de los dos equipos pudo anotar en sus siguientes posesiones.

Aunque ganó, Australia tuvo más problemas por lesiones.

A mitad del primer cuarto, Australia perdió a su pívot estrella Ezi Magbegor por una lesión. Permaneció en el suelo durante unos minutos bajo el aro de las Opals antes de ser ayudada a regresar al vestuario. Salió y se sentó en el banquillo en el segundo cuarto, pero no volvió al partido.

Australia ya no contaba con la ala-pívot Alanna Smith, quien está fuera desde que jugó en el partido inaugural. Smith se está recuperando de una lesión en la parte baja de la pierna que sufrió por primera vez jugando con las Dallas Wings.

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Vea aquí la cobertura completa de la WNBA de AP

FUENTE: AP

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