Australia duplicará posibles multas a Facebook e Instagram por cuentas infantiles en redes sociales

ARCHIVO - Se fotografía una pantalla de inicio de sesión de Facebook y la nueva política de Meta en Sídney, Australia, el 20 de noviembre de 2025. (Foto AP/Rick Rycroft, archivo) AP

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, culpó el lunes a la resistencia de las plataformas a las restricciones de edad por la necesidad de endurecer las leyes que entraron en vigor el 10 de diciembre.

“Todos podemos coincidir en que nos gustaría que el esquema funcionara mejor de lo que funciona actualmente, pero eso se debe a que las grandes tecnológicas se están burlando”, declaró Wells a la Australian Broadcasting Corp., usando un término coloquial australiano para referirse a engañar, tomar el pelo o ridiculizar.

El gobierno anunció el domingo que presentará esta semana en el Parlamento un proyecto de ley preliminar que duplicará la multa máxima a 99 millones de dólares australianos (68 millones de dólares) para las plataformas que no adopten medidas razonables para impedir que niños australianos tengan cuentas.

Las enmiendas también aumentarán las facultades de la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, el organismo de control de la seguridad en línea de Australia, para exigir información y documentos a fin de garantizar que las plataformas cumplan la ley australiana, indicó un comunicado del gobierno.

El comunicado señaló que las nuevas facultades también incluirán información de terceros, como proveedores de tecnología de verificación de edad, para poner a prueba las afirmaciones de las plataformas sobre cómo los menores de 16 años siguen eludiendo la prohibición.

La legisladora opositora de alto rango Jane Hume afirmó que su partido considerará votar a favor de las reformas, al señalar que la “prohibición de redes sociales no estaba funcionando” debido a leyes deficientes.

“La ley estaba claramente mal elaborada desde el principio. A la comisionada de eSafety no se le otorgaron las facultades para poder perseguir a estas grandes tecnológicas”, sostuvo Hume.

El Parlamento aprobó la ley inicial con un apoyo abrumador en 2024. A las plataformas objetivo se les dio más de 12 meses para planificar la implementación de la prohibición.

Muchos países que han implementado o planean restricciones similares han estado observando de cerca el avance de la prohibición de Australia.

El gobierno informó inicialmente que se eliminaron, desactivaron o restringieron las cuentas de más de 5 millones de niños luego que la prohibición se convirtiera en ley.

Pero eSafety reportó en marzo que siete de cada 10 niños que tenían cuentas en plataformas restringidas el 10 de diciembre seguían en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok.

Inman Grant dijo en abril que estaba considerando emprender medidas judiciales contra esas plataformas y YouTube, al alegar que no estaban tomando medidas razonables para excluir a los niños.

Se había mostrado satisfecha con el progreso logrado por las demás plataformas restringidas: X, Kick, Reddit, Threads y Twitch.

Wells añadió que había recibido actualizaciones mensuales de eSafety desde marzo y que “no estamos viendo mejoras”.

“Estos cambios (del borrador) garantizan que la comisionada de eSafety tenga las herramientas y las facultades que necesita para exigir responsabilidades a las plataformas, y nos estamos asegurando de que pueda hacer exactamente eso”, afirmó Wells.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP