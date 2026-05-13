Aumentan precios al productor en EEUU; comercios presionados a pasarlos a consumidores

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Una tienda de comestibles en Portland, Oregon, el 11 de mayo del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que su índice de precios al productor —que sigue la inflación antes de que llegue a los consumidores— se disparó un 1,4% en abril, el mayor incremento mensual desde marzo de 2022.

Los precios de la energía aumentaron un 7,8% de marzo a abril y un 22,7% respecto de hace un año. La gasolina se disparó un 15,6% desde marzo y el diésel, el combustible predominante utilizado en el transporte de mercancías, subió un 12,6%.

Excluyendo los volátiles costos de alimentos y energía, los llamados precios subyacentes al productor aumentaron un 1% desde marzo y un 5,2% respecto de abril de 2025.

Todas las cifras fueron mucho más altas de lo que habían pronosticado los economistas.

Los precios mayoristas pueden ofrecer una mirada temprana de hacia dónde podría dirigirse la inflación al consumidor. Los economistas también lo observan porque algunos de sus componentes, en particular las mediciones de atención médica y servicios financieros, se incorporan al indicador de inflación preferido de la Reserva Federal: el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, o PCE.

El Departamento de Trabajo dijo el martes que su índice de precios al consumidor saltó un 3,8% el mes pasado respecto de abril de 2025 —el mayor aumento interanual en más de tres años—, mientras los precios de la energía continuaron subiendo.

Los precios están aumentando en un momento en que los estadounidenses ya están frustrados por el alto costo de vida. Es probable que la economía sea un tema clave cuando los votantes acudan a las urnas el 3 de noviembre para determinar si el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantiene el control del Senado y la Cámara de Representantes. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP