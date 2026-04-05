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Aumenta la presión para retirar a Kanye West del Wireless Festival de Londres

LONDRES (AP) — Aumentaba la presión el domingo sobre el rapero estadounidense Kanye West para que sea retirado como estelar de un festival de música en Londres este verano, tras las críticas del primer ministro británico Keir Starmer.

ARCHIVO - Kanye West, conocido como Ye, en un partido de la NBA entre Wizards y Lakers, el 11 de marzo de 2022, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis, Archivo)
ARCHIVO - Kanye West, conocido como Ye, en un partido de la NBA entre Wizards y Lakers, el 11 de marzo de 2022, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis, Archivo) AP

Pepsi ya retiró su patrocinio al Wireless Festival que se realizará en Finsbury Park, en el norte de Londres, entre el 10 y el 12 de julio. Y se ha pedido a otros patrocinadores del evento, incluidos Budweiser y PayPal, a que hagan lo mismo.

Pepsi no dio una razón explícita para su decisión de retirarse del evento, y la publicidad del festival promovía el anuncio “Pepsi presents Wireless”.

“Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival”, señaló la empresa en un comunicado el domingo.

Kanye West estaba contratado para actuar ante unos 150.000 asistentes en las tres noches del festival.

El artista cambió su nombre a Ye en 2021, y en los últimos años ha generado una amplia controversia por una serie de comentarios antisemitas, además de expresar admiración por Adolf Hitler. El año pasado lanzó una canción titulada “Heil Hitler”, unos meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

El músico, de 48 años, se disculpó en enero por sus comentarios antisemitas en una carta publicada como anuncio de página completa en The Wall Street Journal. Afirmó que su trastorno bipolar lo llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

Sus fans en un concierto con entradas agotadas el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles —su primera gran actuación en Estados Unidos en casi cinco años— parecieron separar sus creencias personales y declaraciones públicas de su música, y estaban dispuestos a perdonarlo tras su carta de disculpa de enero.

Sin embargo, Starmer dijo que era “profundamente preocupante” que el rapero estuviera contratado para actuar en el festival, de larga trayectoria.

“El antisemitismo en cualquiera de sus formas es aborrecible y debe afrontarse con claridad y firmeza dondequiera que aparezca”, expresó Starmer en declaraciones publicadas por el periódico dominical The Sun. “Todos tienen la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde las personas judías se sientan seguras y protegidas”.

Esto ocurre mientras aumentan los casos de antisemitismo en Reino Unido.

El sábado, dos hombres y un adolescente de 17 años quedaron bajo custodia, acusados de incendiar cuatro ambulancias operadas por un servicio comunitario judío en el noroeste de Londres. Y en octubre, dos hombres murieron en un ataque contra una sinagoga de Manchester.

Phil Rosenberg, presidente de Board of Deputies of British Jews, una organización judía comunitaria, dijo que era “absolutamente la decisión equivocada” permitir que Kanye West actuara.

El Wireless Festival no ha comentado al respecto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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