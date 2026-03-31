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Aumenta inflación en Europa debido al alza de combustibles por la guerra

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — La tasa de inflación de Europa subió al 2,5% en marzo en momentos en que la guerra con Irán hace subir los precios del combustible, mostraron cifras oficiales el martes. Y eso está llevando a los analistas a prever aumentos de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo más adelante este año.

La sede del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Michael Probst)
La sede del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Michael Probst) AP

La tasa anual para los 21 países miembros de la Unión Europea que utilizan el euro se comparó con el 1,9% de febrero, antes de que comenzara la guerra y se bloquearan los suministros de petróleo y gas procedentes del Golfo Pérsico.

Los precios de la energía aumentaron un 4,9% en marzo, frente a una caída del 3,1% en febrero, mostraron las cifras de Eurostat.

El impacto de la guerra en los precios ya se ha hecho sentir en el vasto mercado cubierto de Trionfale, en Roma, justo al norte del Vaticano, donde la propietaria de un puesto de verduras, Anna Caruso, comentó que el mayor costo del combustible se estaba reflejando en los precios del calabacín, la berenjena y la fruta.

“Si sube el precio del combustible, quienes transportan subirán el precio general”, manifestó. “Con muchos artículos, dicen: no puedo permitirme esto... y se inclinan por los artículos más baratos”.

Algunos precios eran más altos porque ciertos productos no estaban en temporada, explicó otra propietaria, Paola Ianzi, “pero el aumento también se debe en parte a la guerra porque subieron el diésel y el combustible, y quienes transportan frutas y verduras necesitan compensarlo”.

La inflación de los precios de los alimentos se situó en un relativamente moderado 2,4%, mientras que los servicios, una categoría amplia que abarca desde la atención médica hasta los cortes de pelo, subieron un 3,2%.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho que las empresas podrían ser más rápidas en subir los precios durante este brote de inflación debido a los amargos recuerdos del último episodio de precios más altos en 2022, cuando la inflación alcanzó cifras de dos dígitos. Rusia cortó la mayor parte de los suministros de gas natural a Europa y los precios del petróleo subieron, lo que disparó los costos de la energía.

Irán ha bloqueado la mayor parte del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde pasa alrededor del 20% del petróleo y el gas del mundo. Eso aumenta la posibilidad de mercados del combustible mucho más ajustados en las próximas semanas y meses.

La previsión de que la inflación superará el objetivo del 2% deseado por el BCE está llevando a los analistas a pronosticar que la institución elevará las tasas de interés en los próximos meses para evitar que la inflación se arraigue en la economía a través de las expectativas de mayores salarios y precios. Bill Diviney, jefe de investigación macroeconómica del banco ABM AMRO, señaló: “Esperamos que el BCE suba las tasas en las reuniones del consejo de gobierno de abril y junio... para anticiparse a cualquier desanclaje de las expectativas de inflación”. Analistas de Oxford Economics también esperan dos alzas de tasas de interés este año.

El BCE dejó sin cambios su tasa clave en el 2% en su última reunión, el 19 de marzo. Las tasas de interés son la principal herramienta de los bancos centrales contra la inflación.

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La corresponsal Trisha Thomas contribuyó desde Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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