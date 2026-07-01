americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aumenta demanda para ver ballenas jorobadas en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO (AP) — Los avistamientos de ballenas jorobadas frente a la costa de Río de Janeiro se están disparando a medida que se recuperan de la devastación causada por la caza comercial, lo que está impulsando una aceleración de la demanda de excursiones para ver a estos enormes animales marinos durante su migración anual.

La población de la especie ha pasado de alrededor de 2.000 a cerca de 35.000 en aproximadamente 40 años, una cifra cercana a la que tenían antes de la caza, manifestó Enrico Marcovaldi, cofundador del Proyecto Ballena Jorobada. Eso significa que cada vez se las ve más en la fotogénica bahía de Guanabara, en Río.

“Es maravilloso. Demuestra que las ballenas se están recuperando, están sanas y prosperan, y ojalá sigan así”, expresó Marcovaldi.

La Comisión Ballenera Internacional decidió en 1982 que debía haber una pausa en la caza comercial de todas las especies y poblaciones de ballenas a partir de la temporada 1985/1986.

Louise Raulais, quien dirige el Rio Ocean Club con su pareja, Theo Andrade, está entre quienes ven oportunidades turísticas en el resurgimiento de las ballenas.

La empresa empezó este año a ofrecer paseos en velero para entre cinco y 10 personas con el fin de observar a las ballenas. Raulais comentó que siempre llevan a bordo a un biólogo para compartir información, lo que puede estimular el deseo de proteger a las ballenas y al océano.

“Estos animales son tan icónicos y carismáticos que tienen el poder de transformar a las personas, de cambiar la manera en que ven el mundo”, declaró Raulais.

Las ballenas jorobadas son conocidas por recorrer largas distancias a través de los principales océanos siguiendo patrones predecibles, por lo general a lo largo de rutas migratorias aprendidas de sus madres. Se alimentan de kril y peces pequeños en los meses más cálidos y se reproducen en aguas tropicales durante el invierno.

Miles de ballenas jorobadas migran entre junio y noviembre por aguas brasileñas, recorriendo aproximadamente 4.000 kilómetros (2.500 millas) desde sus zonas de alimentación en el Océano Austral hasta las áreas de reproducción y cría frente al noreste de Brasil.

La mayoría se concentra alrededor del Banco de Abrolhos, una región de arrecifes de coral que se extiende por las costas de Bahía y Espírito Santo y que es uno de los entornos marinos con mayor biodiversidad del Atlántico Sur.

El Proyecto Ballena Jorobada organizó una expedición científica, prevista para realizarse del 26 de junio al 9 de julio, para estudiar el comportamiento, el tamaño y la salud de las ballenas jorobadas, además de identificar su ruta de desplazamiento, las principales zonas de concentración y medir a qué distancia de la costa pasan las ballenas.

"Están explorando esta zona", indicó Pedro Fróes, biólogo del Proyecto Ballena Jorobada e integrante de la expedición. "Quieren averiguar si, en el futuro, podría convertirse en un lugar para descansar, aparearse o dar a luz a una cría”.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter