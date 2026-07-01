Aumenta demanda para ver ballenas jorobadas en Río de Janeiro

La población de la especie ha pasado de alrededor de 2.000 a cerca de 35.000 en aproximadamente 40 años, una cifra cercana a la que tenían antes de la caza, manifestó Enrico Marcovaldi, cofundador del Proyecto Ballena Jorobada. Eso significa que cada vez se las ve más en la fotogénica bahía de Guanabara, en Río.

“Es maravilloso. Demuestra que las ballenas se están recuperando, están sanas y prosperan, y ojalá sigan así”, expresó Marcovaldi.

La Comisión Ballenera Internacional decidió en 1982 que debía haber una pausa en la caza comercial de todas las especies y poblaciones de ballenas a partir de la temporada 1985/1986.

Louise Raulais, quien dirige el Rio Ocean Club con su pareja, Theo Andrade, está entre quienes ven oportunidades turísticas en el resurgimiento de las ballenas.

La empresa empezó este año a ofrecer paseos en velero para entre cinco y 10 personas con el fin de observar a las ballenas. Raulais comentó que siempre llevan a bordo a un biólogo para compartir información, lo que puede estimular el deseo de proteger a las ballenas y al océano.

“Estos animales son tan icónicos y carismáticos que tienen el poder de transformar a las personas, de cambiar la manera en que ven el mundo”, declaró Raulais.

Las ballenas jorobadas son conocidas por recorrer largas distancias a través de los principales océanos siguiendo patrones predecibles, por lo general a lo largo de rutas migratorias aprendidas de sus madres. Se alimentan de kril y peces pequeños en los meses más cálidos y se reproducen en aguas tropicales durante el invierno.

Miles de ballenas jorobadas migran entre junio y noviembre por aguas brasileñas, recorriendo aproximadamente 4.000 kilómetros (2.500 millas) desde sus zonas de alimentación en el Océano Austral hasta las áreas de reproducción y cría frente al noreste de Brasil.

La mayoría se concentra alrededor del Banco de Abrolhos, una región de arrecifes de coral que se extiende por las costas de Bahía y Espírito Santo y que es uno de los entornos marinos con mayor biodiversidad del Atlántico Sur.

El Proyecto Ballena Jorobada organizó una expedición científica, prevista para realizarse del 26 de junio al 9 de julio, para estudiar el comportamiento, el tamaño y la salud de las ballenas jorobadas, además de identificar su ruta de desplazamiento, las principales zonas de concentración y medir a qué distancia de la costa pasan las ballenas.

"Están explorando esta zona", indicó Pedro Fróes, biólogo del Proyecto Ballena Jorobada e integrante de la expedición. "Quieren averiguar si, en el futuro, podría convertirse en un lugar para descansar, aparearse o dar a luz a una cría”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP