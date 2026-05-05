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Auge de la IA impulsa acciones de empresas tecnológicas y lleva al Kospi de Corea del Sur a récord

TOKIO (AP) — El índice Kospi de Corea del Sur se disparó casi 7% hasta un nuevo récord el miércoles, luego de que las acciones de Samsung Electronics saltaron casi 13% en un repunte impulsado por las expectativas de un fuerte crecimiento de la inteligencia artificial y la esperanza de avances para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Operadores pasan junto a pantallas que muestran los tipos de cambio en la sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man)
Operadores pasan junto a pantallas que muestran los tipos de cambio en la sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Las acciones de SK Hynix, otro importante fabricante surcoreano de chips informáticos, se dispararon 10% en la apertura del miércoles. Tanto Samsung como SK Hynix son grandes fabricantes de los chips vitales para las aplicaciones de IA.

La noticia de que funcionarios iraníes viajaron a China antes de una cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump elevó el ánimo del mercado. Eso también ayudó a aliviar la volatilidad de los precios del petróleo.

El mercado de Corea del Sur estuvo cerrado el martes por un feriado y, al reabrir el miércoles subía 6,7%, para ubicarse 7.398,34.

Las acciones subían en su mayoría en otros mercados asiáticos, aunque las operaciones en Tokio estuvieron cerradas por un feriado.

El S&P/ASX 200 de Australia ganaba casi 1,0% y se ubicaba en 8.766,80 en las operaciones matutinas.

El Hang Seng de Hong Kong avanzaba 0,7% hasta 26.081,52, mientras que el Composite de Shanghái subía 1,0% hasta 4.152,68.

En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos bajaba 1,37 dólares para cotizarse en 100,90 dólares por barril. El Brent, el referente internacional, perdía 1,50 dólares y se vendía en 108,37 dólares por barril, en línea con las caídas del martes que borraron los fuertes saltos de comienzos de semana. Aun así, los precios se mantienen muy por encima de su nivel de alrededor de 70 dólares previo a la guerra con Irán.

Líderes militares de Estados Unidos han señalado que está en vigor un alto el fuego con Irán, aunque claramente persisten las incertidumbres. El ejército de Estados Unidos intenta forzar la apertura de una ruta en el estrecho de Ormuz, lo que permitiría que los buques petroleros reanuden el transporte desde el golfo Pérsico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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