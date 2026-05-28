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Atónito, Davidovich Fokina dice que su entrenador renunció en Abierto de Francia y voló a Miami

PARÍS (AP) — Tras su victoria en cinco sets en la primera ronda del Abierto de Francia, Alejandro Davidovich Fokina no esperaba que su entrenador se marchara de París repentinamente.

El jugador español almorzó con su mentor, el exsubcampeón de Roland Garros Mariano Puerta, antes de descansar de cara a su siguiente partido. Puerta le dijo que se sentía mal y regresó a su hotel.

“Dos o tres horas después, por la tarde, me mandó un mensaje diciendo que no iba a continuar”, relató Davidovich Fokina comentó el miércoles, tras su derrota en la segunda ronda ante Thiago Agustín Tirante por 4-6, 7-6 (4), 6-1, 6-3.

El español, 23ro del ranking, señaló que Puerta no informó al resto del cuerpo técnico antes de volar a Miami.

“Escuché que ya lo había hecho un par de veces antes con otros jugadores", declaró Davidovich Fokina durante su conferencia de prensa posterior al partido. "Parece normal para él”.

Puerta ha sido una figura controvertida en el tenis. Como jugador, el argentino cumplió sanciones en dos casos separados de dopaje.

Cuatro meses después del punto más alto de su carrera —la final del Abierto de Francia de 2005—, Puerta dio positivo por etilefrina, un estimulante cardiorrespiratorio prohibido, y luego fue suspendido por ocho años.

Admitió en 2020 que había mentido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para reducir su sanción a dos años, según una entrevista publicada por el diario La Nacion.

La defensa de Puerta sostuvo que bebió agua de un vaso que había usado su entonces esposa para tomar effortil, un medicamento contra los cólicos menstruales que contiene etilefrina.

Quince años después, Puerta afirmó que el origen de la sustancia fue en realidad unas pastillas de ginseng y cafeína que le preparó un amigo de su kinesiólogo.

Puerta, quien dio positivo en 2003 por un esteroide anabólico prohibido, se retiró como jugador en 2009.

“Pensé que era una muy buena persona", manifestó Davidovich Fokina. "Fue culpa mía contratarlo”.

Puerta no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios de Davidovich Fokina.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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