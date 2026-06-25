Atléticos anotan 4 veces con 2 outs en la 9na entrada y remontan para vencer 9-6 a Gigantes

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Lawrence Butler (centro), de los Atléticos, se desliza a salvo en el plato ante el receptor de los Gigantes de San Francisco, Eric Haase (18), tras un sencillo conectado por Jeff McNeil durante la octava entrada de un partido de béisbol en San Francisco, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Jed Jacobsohn) AP

Henry Bolte abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro ante Caleb Kilian (2-4). Después de que Bolte avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado, Kilian consiguió dos outs antes de otorgar base por bolas a Tyler Soderstrom. Luego, Heim conectó un sencillo por la línea del jardín izquierdo para remolcar a Bolte y empatar el juego 6-6. Butler puso arriba a los Atléticos con un sencillo al jardín derecho que impulsó a Soderstrom. Tras robarse Butler la segunda base, el sencillo flojo de Max Muncy al jardín izquierdo impulsó dos carreras más y le dio a los Atléticos ventaja de 9-6.

Los A’s habían estado arriba 2-1 en la sexta antes de que Jung Hoo Lee conectara un triple de tres carreras con dos outs para tomar la delantera, y el venezolano Victor Bericoto siguió con un jonrón de dos carreras, su tercero, para poner a San Francisco arriba 6-2.

Geoff Hartlieb (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para lograr su segunda victoria en las Grandes Ligas. Mason Barnett retiró en orden la novena y consiguió su segundo salvamento.

El abridor de San Francisco, Landen Roupp, limitó a los Athletics a dos carreras con seis hits en seis entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

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FUENTE: AP