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Atléticos adquieren al receptor Jonah Heim de los Bravos por dinero en efectivo

SEATTLE (AP) — Los Atléticos adquirieron al receptor ambidiestro Jonah Heim de los Bravos de Atlanta por dinero en efectivo la noche del lunes, en un canje entre equipos que marchan en el primer lugar.

Jonah Heim, de los Bravos de Atlanta, señala hacia el dugout después de llegar a segunda base con un doble frente al relevista de los Rockies de Colorado, Jimmy Herget, que remolcó dos carreras en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 3 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Jonah Heim, de los Bravos de Atlanta, señala hacia el dugout después de llegar a segunda base con un doble frente al relevista de los Rockies de Colorado, Jimmy Herget, que remolcó dos carreras en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 3 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Atlanta designó a Heim para asignación después de una gran jornada con el bate el domingo, para hacerle espacio en el roster al receptor Sean Murphy, quien salió de la lista de lesionados el lunes.

Murphy debutó en la temporada la noche del lunes contra los Marineros de Seattle, como titular detrás del plato y bateó séptimo. Murphy, All-Star en 2023 con los Bravos y ganador del Guante de Oro dos años antes con los A's, se estuvo rehabilitando en las ligas menores tras una cirugía en la cadera derecha.

Atlanta también cuenta con el Novato del Año de la Liga Nacional 2025, Drake Baldwin, como receptor. Baldwin inició el día bateando para .315 con ocho jonrones, 29 carreras impulsadas y un OPS de .909 para los Bravos, líderes del Este de la Liga Nacional, que tenían el mejor récord de las mayores (25-10).

Heim, firmado en febrero para ayudar como reemplazo hasta que Murphy estuviera listo, bateó para .231 con un jonrón, ocho impulsadas y un OPS de .721 en 12 juegos con los Bravos. Pasó de 2021 a 2025 con Texas y fue All-Star y ganador del Guante de Oro en el equipo de los Rangers de 2023 que ganó la Serie Mundial.

Heim, de 30 años, tiene promedio de bateo de por vida de .225, con 69 jonrones y un OPS de .655. Llegó a las Grandes Ligas con los Atléticos en 2020, cuando jugaban en Oakland.

El receptor principal de los A's es Shea Langeliers, quien batea para .336 con 10 jonrones, 18 impulsadas y un OPS de 1.017, una gran razón por la que lideran el Oeste de la Liga Americana con marca de 18-16.

FUENTE: AP

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