Atlético de Madrid se colocó líder de La Liga al vencer al Levante antes del encuentro del Barcelona

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El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo aprovechó un intento fallido de interceptación en la defensa del Levante para poner en marcha al Atlético con un gol a los 35 minutos, antes de que Giuliano Simeone culminara una incisiva jugada colectiva para el segundo.

El Atlético se sitúa de momento un punto por delante del Barcelona en la cima de La Liga, pero el Barcelona puede recuperar el primer puesto cuando enfrente más tarde al Alavés.

Los jugadores llevaron brazaletes negros mientras España está de luto tras una colisión ferroviaria mortal. La federación española de fútbol aplazó 24 partidos de la Copa del Rey que estaban programados para el miércoles.

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FUENTE: AP

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