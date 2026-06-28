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Ataques y bombardeos israelíes en Gaza matan al menos a 4 palestinos, indica personal sanitario

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques israelíes en toda la Franja de Gaza mataron al menos a cuatro palestinos el domingo, entre ellos una niña de 13 años, informaron funcionarios de salud locales.

Se eleva humo tras un ataque aéreo israelí en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
Se eleva humo tras un ataque aéreo israelí en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) AP

El primer ataque tuvo como objetivo a un grupo de personas en Beit Lahiya, en el norte de Gaza, y mató a dos e hirió a otra, según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

Otro ataque israelí en el sur de Gaza mató a un hombre, según funcionarios de salud del hospital Nasser.

Y la niña de 13 años, Eileen al-Farra, murió por metralla de bombardeos de tanques israelíes en el sur de Gaza, indicó el hospital Nasser.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre los ataques, pero afirmó que uno de ellos tuvo como objetivo a un “terrorista de Hamás”, sin ofrecer más detalles.

Los palestinos informaron el domingo de intensos bombardeos de tanques en toda Gaza y de cuadricópteros —un tipo de vehículo aéreo no tripulado— zumbando sobre sus cabezas.

Los combates más intensos en Gaza han disminuido después que se alcanzara en octubre un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano Hamás, pero los palestinos siguen reportando nuevas víctimas casi a diario. Israel afirma que ataca a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza y en respuesta a violaciones del alto el fuego.

Israel ha matado a más de 1.040 personas en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno encabezado por Hamás. El Ministerio mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. No distingue entre civiles y milicianos, pero sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

Israel ha afirmado que cinco soldados han muerto desde el alto el fuego.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023 con un ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel que mató a unas 1.200 personas y en el que 251 fueron tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.050 palestinos, incluidos los muertos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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