Ataques rusos en Odesa causan dos muertos antes de tregua por la Pascua ortodoxa

Un rescatista pasa por delante de un edificio que sufrió importantes daños tras ser alcanzado por un ataque ruso, en Odesa, Ucrania, el 6 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel) AP

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque contra la ciudad portuaria del mar Negro luego de que aviones no tripulados alcanzaron una zona residencial y dañaron edificios de apartamentos, casas y un jardín de infancia.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia disparó 160 drones hacia Ucrania durante la noche, de los cuales 133 fueron derribados o interceptados, horas antes de que entrara en vigor la tregua propuesta por Pascua.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó que derribó 99 drones ucranianos durante la noche en toda Rusia y en la Crimea ocupada.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa y ordenó a las fuerzas rusas detener las hostilidades desde las 4 de la tarde del sábado hasta el domingo por la noche.

Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, manifestó el viernes que Kiev está dispuesta a imitar cualquier medida en ese sentido, después de haber propuesto previamente al Kremlin una pausa en los ataques mutuos contra la infraestructura energética durante la festividad.

Los intentos anteriores de alto el fuego han tenido poco impacto, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió el viernes la medida de Putin como un gesto “humanitario”, pero señaló que Moscú sigue centrado en un acuerdo integral basado en sus demandas de larga data —un punto clave de fricción que ha impedido que se alcance un pacto.

También se ha discutido un posible intercambio de prisioneros durante la Pascua ortodoxa.

La defensora de los derechos humanos de Rusia, Tatyana Moskalkova, dijo la semana pasada que ambas partes estaban trabajando en intercambios de prisioneros.

Los canjes periódicos han sido uno de los pocos resultados positivos de unas negociaciones de meses, mediadas por Estados Unidos, entre Moscú y Kiev que, por lo demás, han sido infructuosas. Las conversaciones no han logrado avances en los temas clave que impiden poner fin a la invasión rusa de su vecino, que va ya por su quinto año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP