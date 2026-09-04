Ataques rusos matan al menos a 3 en Ucrania; se esperan conversaciones con EEUU sobre la guerra

ARCHIVO - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda) y Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos, en la cancillería de Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber, Pool) AP

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año desde la invasión de Moscú a su vecino. Las fuerzas rusas han atacado zonas civiles sin descanso.

Antes, estos ataques ocurrían principalmente por la noche, pero ahora también se dan durante el día. La línea del frente en el este y el sur de Ucrania sigue en gran medida estancada.

Aunque los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo aún no han abierto una vía hacia la paz, Zelenskyy afirmó en su discurso nocturno del jueves que se han fijado fechas preliminares para reuniones tanto en Moscú como en Kiev. El equipo negociador de Ucrania está en contacto casi constante con el estadounidense y se prepara para las conversaciones, agregó.

“Confirmaron que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última tenga lugar en los próximos días. Esto es muy importante. Es importante que Estados Unidos siga participando activamente”, manifestó agregando que su país está preparado para mantener negociaciones sustantivas de alto nivel.

La agencia noticiosa estatal rusa TASS informó el viernes que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitarían primero Moscú y luego Kiev el 5 y 6 de septiembre. Esta información no pudo verificarse de forma independiente.

Hablando con reporteros el viernes, Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladímir Putin, se negó a confirmar los reportes de que Kushner y Witkoff viajarán a la capital rusa y se limitó a decir que se informaría a la prensa si la reunión tuviese lugar.

Funcionarios estadounidenses no confirmaron de inmediato la visita.

Kushner y Witkoff viajaron por última vez Moscú en enero de 2026, donde se reunieron con Putin. Esta sería su primera visita a Kiev.

Tras ese encuentro, el asesor presidencial ruso Yury Ushakov describió las conversaciones como constructivas, pero indicó que “no puede esperarse un acuerdo a largo plazo sin resolver la cuestión territorial”.

Pero las conversaciones posteriores han perdido impulso, con la atención de la Casa Blanca centrada en su conflicto con Irán.

En una conferencia de prensa el miércoles, Putin describió las negociaciones como “congeladas”.

Ataques mortales en Ucrania

Los últimos avances diplomáticos coincidieron con un ataque ruso nocturno “masivo” en la región de Odesa que causó un muerto y al menos cinco heridos, uno de ellos menor, explicó el jefe regional, Oleh Kiper, en una publicación en Telegram. La ofensiva provocó daños en múltiples edificios residenciales, incluidos dos bloques de varios pisos.

Ataques nocturnos en otras partes de Ucrania mataron a dos agentes de policía en Dnipro, según las autoridades, mientras que otro operativo con drones en Kiev dejó tres heridos tras alcanzar un edificio de viviendas.

En Rusia, un ataque ucraniano con drones a gran escala golpeó la ciudad turística de Sochi, en el mar Negro, y el cercano distrito de Sirius, dijeron funcionarios regionales el viernes. La ofensiva provocó un incendio en un depósito de petróleo, pero no dieron más detalles. Medios rusos reportaron que los aviones no tripulados alcanzaron dos depósitos, con un incendio en Sochi y otro en Sirius.

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras enemigas, que constituyen la columna vertebral de la economía rusa, uno de los mayores productores de energía del mundo. La creciente presión económica y la frustración de la población han ido en aumento en Rusia tras meses de ofensivas ucranianos cada vez más intensas contra refinerías y centros de comercio electrónico que han causado interrupciones en todo el país.

Las andanadas llevaron a Putin a decretar el mes pasado que el Estado puede tomar temporalmente el control de infraestructura crítica si los propietarios privados no logran protegerlas de los ataques ucranianos o no las reconstruyen después. Analistas señalaron que la medida buscaba obligar a las empresas a pagar por su propia seguridad y a devolver al servicio los activos dañados, pese al costo.

Un dron aparece en Finlandia

Las autoridades finlandesas dijeron el viernes que estaban investigando cómo llegó un dron de fabricación rusa a una costa rocosa del archipiélago de Pellinge, al este de Helsinki.

La Guardia Fronteriza de Finlandia indicó que lo que parece ser un Geoscan 701, fabricado por una empresa rusa, fue hallado en la orilla.

“El modelo de dispositivo en cuestión es utilizado tanto por operadores estatales como civiles, y en este momento no es posible determinar su uso previsto ni identificar el país o la entidad que lo opera”, señaló la Guardia Fronteriza en un comunicado.

La cadena estatal Yle dijo que el avión no tripulado fue descubierto el martes por un pescador, Peter Kellgren, quien dijo que “estaba ahí, en mar abierto” y parecía haber llegado a la deriva hasta la costa desde otro lugar.

Geoscan se presenta como uno de los principales fabricantes de drones de Rusia y afirma que el modelo 701 está diseñado para vigilancia aérea a gran escala.

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Las periodistas de The Associated Press Claudia Ciobanu en Varsovia, Polonia, y Katie Marie Davies en Manchester, Reino Unido, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP