Ataques a infraestructura energética del golfo Pérsico elevan riesgo de aumento de precios

Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP) AP

El jueves, Irán lanzó ataques contra infraestructura clave del golfo en represalia por una ofensiva israelí contra un yacimiento de gas natural que suministra la mayor parte de ese energético al país. Estos ataques de represalia mutua han avivado el temor de que los impactos en los precios que se produjeron al comienzo de la guerra puedan volverse más persistentes.

Los países del golfo ya han recortado la producción en pozos petroleros después de que el riesgo de ataques iraníes bloqueara la mayor parte del tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, dejando al petróleo sin un lugar adónde ir. Aun si el estrecho pronto vuelve a ser seguro para el tránsito de petroleros, pasará algún tiempo antes de que el petróleo y el gas empiecen a fluir de nuevo debido a la complejidad que implica reiniciar las operaciones en refinerías y otras instalaciones. Si la infraestructura energética ha resultado dañada por los ataques en curso, tardará aún más.

Asia ha sido profundamente afectada, ya que la mayor parte del petróleo y el gas que sale del estrecho se transporta a esa región. Las oficinas gubernamentales de Filipinas ahora abren solo cuatro días a la semana y hay directrices para limitar el uso del aire acondicionado. Vietnam ha instado a la gente a trabajar desde casa.

Y no se trata solo de petróleo y gas. Materias primas clave, como el helio utilizado para fabricar chips de computadora y el azufre, una materia prima de los fertilizantes, se han visto obstaculizadas y pronto podrían escasear, elevando los precios de los bienes a lo largo de toda la cadena de suministro.

Estas son las refinerías, terminales y otra infraestructura clave que ha sido atacada.

Pars Sur es el mayor yacimiento de gas natural del mundo y está dividido entre Irán y Qatar. La parte controlada por Qatar se llama Campo Norte. Pars Sur suministra la mayor parte del gas natural que se utiliza para calentar hogares y generar electricidad en Irán.

Un ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento en Asuleyah hizo que los iraníes amenazaran con atacar sitios de petróleo y gas en otros países del golfo.

Irán ya ha tenido dificultades para producir suficiente electricidad. La pérdida de gas natural de Pars Sur empeoraría la vida de la población civil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel no volvería a atacar Pars Sur, pero advirtió en redes sociales que, si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y “haría estallar masivamente la totalidad” del yacimiento.

Terminal de gas natural licuado Ras Laffan, Qatar

La mayor instalación de exportación de gas natural licuado del mundo sufrió daños “extensos” cuando Irán la atacó el jueves en represalia por el ataque a Pars Sur. Ya había sido cerrada por la empresa estatal QatarEnergy tras un ataque con drones.

Ras Laffan obtiene gas del lado qatarí del yacimiento compartido con Irán llamado Campo Norte. El gas se enfría hasta que se condensa en forma líquida y luego se transfiere a buques tanque para su transporte, principalmente a Asia.

El ataque ha asestado un severo golpe a los mercados energéticos mundiales porque Qatar produce el 20% del gas natural licuado del mundo. Europa ya siente la presión por el fuerte aumento de los precios.

Isla Kharg, Irán

Se trata de una terminal de buques petroleros que ha manejado casi todas las exportaciones de crudo iraní previas a la guerra, de aproximadamente 1,6 millones de barriles diarios, la mayoría de los cuales se dirigía a China. Trump dijo que Estados Unidos bombardeó sitios militares en la isla el 13 de marzo, pero evitó su infraestructura petrolera. Amenazó con que dicha infraestructura podría ser la siguiente.

Algunos buques petroleros han cargado allí. Al menos una parte del petróleo iraní parece salir del Golfo a través de una “flota oscura” de buques tanque que usan señales de ubicación falsas y ocultan la propiedad para evadir sanciones, según empresas de inteligencia marítima.

Oleoducto Este-Oeste, Arabia Saudí

El oleoducto de Saudi Aramco, que va desde el centro de procesamiento de petróleo de Abqaiq, cerca del Golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, evita el cuello de botella de Ormuz y ha permitido que Arabia Saudí siga exportando una parte sustancial de su petróleo. Sin embargo, el oleoducto no tiene capacidad para compensar por completo el cierre de Ormuz. Arabia Saudí informó que su refinería SAMREF en Yanbu fue alcanzada, lo que aumentó la preocupación sobre la capacidad de exportar petróleo a través del puerto.

Terminal petrolera de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos

Se trata de una terminal clave para petroleros en el golfo de Omán y permite que Abu Dabi exporte una parte significativa de su petróleo mediante un oleoducto desde el yacimiento de petróleo y gas de Habshan sin enviarlo a través del estrecho de Ormuz. Se ha visto interrumpida por dos ataques, pero, según informes, ha reanudado operaciones.

Refinerías Mina al-Ahmadi y Mina Abdullah, Kuwait

Tras un ataque con drones, los incendios en las instalaciones fueron extinguidos el jueves, informó la Kuwait Petroleum Company, sin precisar el alcance de los daños. Las refinerías son clave para la producción petrolera de Kuwait porque, sin ellas, los pozos tendrían que cerrarse por no tener un destino para el crudo. El reinicio de las refinerías requiere muchísimo tiempo por razones de seguridad, y esos pozos permanecerían en gran medida inactivos hasta que las refinerías vuelvan a estar operativas.

Puerto de Salalah e instalación de productos de gas, Omán

Salalah alberga una instalación de 800 millones de dólares que produce gas licuado de petróleo para exportación a Asia, donde se usa comúnmente como combustible para cocinar. Los restaurantes en India han empezado a acortar sus horarios de operación y muchos han eliminado del menú platos de alto consumo energético, como curris y alimentos fritos en abundante aceite. Está ubicada fuera del estrecho de Ormuz y las operaciones se suspendieron como medida de precaución tras ataques con drones.

Yacimiento de gas Shah, Abu Dabi

El sitio suministra alrededor del 20% del gas natural de Abu Dabi. También es un importante proveedor de azufre extraído del gas, una materia prima utilizada para fabricar fertilizantes y en la producción química. Las operaciones se suspendieron el martes debido a un ataque con drones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP