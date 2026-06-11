Ataques con drones dejan al menos 15 muertos en Sudán

Los ataques, que comenzaron tarde el miércoles, fueron contra varias zonas de la ciudad de el-Obeid, incluso cerca de una posición del ejército, según dos funcionarios de salud del Hospital el-Obed, que recibió a las víctimas. Más de 10 personas también resultaron heridas, algunas de gravedad, indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023, tras tensiones prolongadas entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto ha matado al menos a 59.000 personas, desplazado a unas 13 millones y empujado a muchas partes del país a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

El doctor Mohamed Elsheikh, portavoz de Sudan Doctors Network, que monitorea el número de víctimas, declaró a The Associated Press que en el-Obeid drones de las FAR también alcanzaron una reunión fúnebre en un cementerio, donde mataron a cuatro personas, y una gasolinera. No pudo confirmar si las víctimas eran civiles, combatientes o ambos.

Un trabajador humanitario de Mercy Corps dijo a la AP que los ataques con drones se han intensificado en los últimos días en toda el-Obeid, especialmente contra concentraciones de personas en la ciudad. El trabajador, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, señaló que las escuelas han suspendido las clases y los mercados solo están parcialmente abiertos debido a los ataques.

Emergency Lawyers, un grupo local que monitorea la ayuda, indicó el jueves que es probable que el saldo aumente, ya que los drones seguían volando sobre la ciudad.

El grupo afirmó que fueron alcanzadas viviendas cerca del cuartel general militar de la 5ª División de Infantería en el-Obeid, así como un camión que transportaba suministros de alimentos hacia la ciudad. Su conductor murió, precisó el grupo.

“El conjunto de estos ataques indica un patrón generalizado de ataques contra concentraciones de civiles, vecindarios e infraestructura, incluso durante operaciones de rescate y funerales”, añadió el grupo, al expresar preocupación por el carácter indiscriminado de los ataques.

La guerra, que ya está en su cuarto año, ha dejado al ejército sudanés con el control del norte, el este y las regiones centrales, incluidos los puertos sudaneses del mar Rojo y sus refinerías y oleoductos. Las FAR y sus aliados controlan Darfur y partes de Kordofán a lo largo de la frontera con Sudán del Sur, ambas regiones ricas en yacimientos petrolíferos y minas de oro.

La guerra con drones se ha convertido en la amenaza más mortífera para los civiles en el conflicto de Sudán y, según expertos, tanto el ejército como las FAR están siendo abastecidos por varios países de Oriente Medio y de otras regiones. Un aumento de los ataques con drones en Kordofán también ha obstaculizado las operaciones de ayuda allí, según trabajadores humanitarios.

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Abdalla reportó desde Shendi, Sudán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP