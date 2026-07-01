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Ataques con bombas incendiarias en Grecia apuntan a casas de miembros del partido en el gobierno

SALÓNICA, Grecia (AP) — Cinco personas fueron hospitalizadas después de tres ataques con bombas incendiarias la madrugada del miércoles, aparentemente dirigidos contra las residencias de miembros del partido conservador griego Nueva Democracia, que gobierna el país, informaron las autoridades.

Los ataques, ocurridos entre las 4:00 y las 4:45 de la madrugada ante edificios de apartamentos en la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia, utilizaron artefactos explosivos rudimentarios fabricados con bombonas de gas para camping. Todas las lesiones se produjeron en el último de los tres ataques, en el que automóviles y motocicletas fueron incendiados, indicó la policía.

Según reportes, uno de los autos pertenecía a una candidata parlamentaria del partido Nueva Democracia. La candidata sufrió quemaduras y su madre fue hospitalizada en cuidados intensivos con quemaduras, señaló la policía.

Otros tres residentes del edificio de apartamentos fueron hospitalizados por inhalación de humo, agregó la policía.

Los ataques de grupos armados griegos de identidad difusa contra símbolos de poder o contra propiedades de políticos, policías u otras figuras de autoridad son relativamente frecuentes. La mayoría causa daños materiales, pero no heridos.

Una bomba explotó en julio de 2025 en el exterior de la vivienda en Salónica del presidente de la asociación de funcionarios de prisiones de Grecia. El funcionario resultó ileso, pero otras dos personas sufrieron heridas leves por vidrios rotos.

Un agente de policía que custodiaba la vivienda de un juez de alto rango en Atenas resultó herido en junio de 2024 en un ataque con una bomba molotov

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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