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De acuerdo con informes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron casi de manera simultánea en horas de la madrugada del miércoles. Indicó que hombres fuertemente armados asesinaron a tres personas en un campo de fútbol en la aldea Vallecillo e irrumpieron luego en dos viviendas matando a seis personas más en esa zona.

A pocos kilómetros de Vallecillo, en la aldea de Pacayal, sujetos armados asesinaron a una pareja y a su hijo, un menor de edad. Las dos aldeas pertenecen al municipio de Yorito, en Yoro.

“Expresamos nuestras sentidas condolencias a las familias de las víctimas de la masacre en Yorito”, indicó el gobierno y la Secretaría de Seguridad en un comunicado posteado en las redes sociales.

Indicó que en el marco de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, realizado tras esos hechos de violencia, declaró como “territorio de alto riesgo” a todos los municipios de Yoro y sectores aledaños. Agregó que la medida busca “neutralizar” las actividades de pandillas como el Mara Salvatrucha (MS-13), Pandilla 18 y el Cártel del Diablo y otros “grupos criminales que atenten contra la seguridad ciudadana”.

Dijo que instruyó a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia intensificar las operaciones en la zona, al tiempo en que elevó la recompensa a 5 millones de lempiras (un poco más de 185.000 dólares) por información que dé con la captura del presunto cabecilla de ese cártel, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

La policía le apunta al Cártel del Diablo como el posible responsable de los ataques. Sostiene que éstos son una reacción a los operativos que realizan en la zona luego que el Congreso aprobara un paquete de reformas penales en el que declara organizaciones terroristas a ese cártel, así como a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

FUENTE: AP