Ataques aéreos de Pakistán matan a 36 civiles en Afganistán y hieren a 160, dicen funcionarios

Las fuerzas de seguridad pakistaníes llevaron a cabo una operación terrestre a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán a última hora del domingo, seguida de bombardeos contra escondites y refugios de milicianos, en los que murieron 29 combatientes, afirmó el ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar. Indicó que las operaciones respondían a múltiples ataques de milicianos en distintos puntos de Pakistán.

Afganistán condenó los ataques, que tachó de un “cobarde acto de agresión” y un “acto de brutalidad”.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno talibán de Afganistán, señaló que las fuerzas pakistaníes atacaron una vivienda en el distrito de Chamkani, en la provincia de Paktia, y mataron a un anciano y a un niño, mientras otros miembros de la familia resultaron heridos. Cuando los residentes se reunieron para rescatar a la gente, la zona fue atacada de nuevo, lo que causó la muerte de 28 aldeanos y dejó 158 heridos, agregó.

Seis personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron en una aldea del distrito de Giyan, en la provincia de Paktika, cuando otra vivienda fue alcanzada, precisó. Otro bombardeo sobre una casa civil en la provincia de Kunar no causó víctimas pero mató a unas 30 cabezas de ganado.

Los ataques de milicianos contra la policía y las fuerzas de seguridad de Pakistán han aumentado en los últimos años. Las autoridades han responsabilizado al Talibán pakistaní —conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP— y a grupos milicianos aliados de la mayor parte de la violencia. El Talibán pakistaní es distinto, pero aliado, del Talibán afgano que recuperó el control de Afganistán en 2021.

La operación de seguridad pakistaní se produjo después de un ataque de milicianos contra la sede regional de una fuerza paramilitar de exploradores en Karachi, que mató a tres soldados. Las fuerzas de seguridad abatieron a tres atacantes y detuvieron a otro agresor, a quien el ejército identificó como un ciudadano afgano que estaba herido.

Jamaat-ul-Ahrar, una facción escindida del Talibán pakistaní, se atribuyó la autoría del ataque en Karachi.

Los ataques transfronterizos del domingo y la operación terrestre ocurrieron menos de tres semanas después de que el ejército de Pakistán lanzara ataques aéreos contra lo que, según describió como escondites de milicianos en Afganistán. Pusieron fin a cerca de un mes de relativa calma tras lo que Islamabad había descrito como una “guerra abierta” entre los países vecinos, pese a los esfuerzos internacionales por negociar una paz duradera.

La escalada se produce tras meses de acciones militares de represalia mutua. Cientos de personas han muerto en enfrentamientos transfronterizos desde febrero, cuando Afganistán lanzó ataques de represalia después de que Pakistán realizara bombardeos dentro del territorio afgano.

Varias rondas de conversaciones no han logrado asegurar un alto el fuego duradero. China también recibió a ambas partes en abril y, posteriormente, Beijing dijo que Pakistán y Afganistán habían acordado no intensificar su conflicto y explorar una solución.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP