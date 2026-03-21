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Ataque ruso mata a 2 en Zaporiyia mientras Ucrania busca avanzar en conversaciones de paz

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque con drones rusos contra la ciudad de Zaporiyia causó al menos dos muertos, según un funcionario ucraniano, en vísperas de las conversaciones previstas entre Estados Unidos y Ucrania.

ARCHIVO - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano el 30 de noviembre de 2025, en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna, archivo)
ARCHIVO - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano el 30 de noviembre de 2025, en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna, archivo) AP

El jefe regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, señaló que un hombre y una mujer fallecieron y dos niños resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una vivienda particular el sábado por la mañana.

El ataque se produjo antes del diálogo previsto entre Washington y Kiev, que, de acuerdo con la prensa estatal ucraniana, tendrá lugar más tarde en el día en Miami.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció el jueves por la noche que envió una delegación oficial a Estados Unidos con el objetivo de reactivar las conversaciones, mediadas por la Casa Blanca y que están paralizadas, para poner fin a la invasión rusa.

Los contactos a tres bandas en los que participa Rusia, que aún no han logrado avances en cuestiones clave, quedaron congelados mientras la guerra con Irán acaparaba la atención internacional.

La Casa Blanca no confirmó ninguna reunión con la delegación ucraniana.

Zelenskyy indicó que la principal tarea en Estados Unidos será garantizar que se reanuden las conversaciones trilaterales y que Washington siga permitiendo que otros países de la OTAN compren armas estadounidenses para enviarlas a Ucrania.

Un alto funcionario del Kremlin indicó el viernes que es probable que pronto se celebre una nueva ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev, mediadas por Washington.

“La pausa es temporal, esperamos que sea temporal en lo que respecta a la continuación del formato trilateral”, afirmó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.

En el último año, funcionarios de Europa occidental han acusado repetidamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de dilatar las negociaciones mientras intenta aprovechar la ventaja que tiene en el campo de batalla su ejército, que es más grande, y capturar más territorio ucraniano. Las fuerzas de Moscú controlan casi el 20% del país vecino.

El último conflicto en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

Al mismo tiempo, Rusia está obteniendo un inesperado beneficio económico gracias a una exención temporal de Estados Unidos a las sanciones petroleras, mientras Ucrania sufre una acuciante falta de liquidez y espera el préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) prometido por la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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