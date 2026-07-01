Ataque de Rusia contra Ucrania sacude Kiev durante horas

Un edificio de apartamentos arde tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk) AP

Los ataques dañaron edificios residenciales, mataron a una persona y causaron heridas a varias más, manifestó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev. El alcalde Vitali Klitschko indicó que al menos 11 personas resultaron heridas.

El ataque afectó a los 10 distritos de la ciudad, en ambas orillas del río Dnipro. Muchos residentes se refugiaron en estaciones de metro después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros funcionarios emitieran las primeras alertas de ataque.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kiev en las últimas semanas, mientras que Ucrania ha usado drones de largo alcance contra sitios militares e instalaciones energéticas rusas, lo que ha provocado escasez de combustible e interrumpido líneas de suministro dentro de Rusia.

Klitschko instó a los residentes a permanecer en los refugios debido al “furioso ataque enemigo” contra la capital.

Señaló que cinco personas resultaron heridas en el distrito de Shevchenkivskyi y que una de las lesionadas, una paramédica, se encontraba en estado extremadamente crítico.

En el distrito de Desnianskyi, personas quedaron atrapadas dentro de un edificio residencial de nueve pisos dañado y los rescatistas se dirigían al lugar, afirmó Klitschko. En el distrito de Holosiivskyi, se desató un incendio en el techo de un edificio de varios pisos.

En los distritos de Sviatoshynskyi y Darnytskyi, se registraron incendios en viviendas y los escombros dejaron a personas atrapadas en edificios.

Tkachenko, el jefe de la Administración Militar de Kiev, dijo que el ataque destruyó parcialmente un edificio residencial en el distrito de Desnianskyi, provocó incendios cerca de edificios residenciales en dos puntos del distrito de Pecherskyi y desató un incendio cerca de un edificio administrativo en el distrito de Solomianskyi. Añadió que las autoridades también estaban registrando daños en los distritos de Obolonskyi y Podilskyi. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP