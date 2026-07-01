americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataque de Rusia contra Ucrania sacude Kiev durante horas

KIEV (AP) — Rusia lanzó un ataque con misiles y drones contra la capital de Ucrania durante la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves, y los intensos bombardeos provocaron fuertes explosiones y sacudieron Kiev durante horas.

Un edificio de apartamentos arde tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk)
Un edificio de apartamentos arde tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk) AP

Los ataques dañaron edificios residenciales, mataron a una persona y causaron heridas a varias más, manifestó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev. El alcalde Vitali Klitschko indicó que al menos 11 personas resultaron heridas.

El ataque afectó a los 10 distritos de la ciudad, en ambas orillas del río Dnipro. Muchos residentes se refugiaron en estaciones de metro después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros funcionarios emitieran las primeras alertas de ataque.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kiev en las últimas semanas, mientras que Ucrania ha usado drones de largo alcance contra sitios militares e instalaciones energéticas rusas, lo que ha provocado escasez de combustible e interrumpido líneas de suministro dentro de Rusia.

Klitschko instó a los residentes a permanecer en los refugios debido al “furioso ataque enemigo” contra la capital.

Señaló que cinco personas resultaron heridas en el distrito de Shevchenkivskyi y que una de las lesionadas, una paramédica, se encontraba en estado extremadamente crítico.

En el distrito de Desnianskyi, personas quedaron atrapadas dentro de un edificio residencial de nueve pisos dañado y los rescatistas se dirigían al lugar, afirmó Klitschko. En el distrito de Holosiivskyi, se desató un incendio en el techo de un edificio de varios pisos.

En los distritos de Sviatoshynskyi y Darnytskyi, se registraron incendios en viviendas y los escombros dejaron a personas atrapadas en edificios.

Tkachenko, el jefe de la Administración Militar de Kiev, dijo que el ataque destruyó parcialmente un edificio residencial en el distrito de Desnianskyi, provocó incendios cerca de edificios residenciales en dos puntos del distrito de Pecherskyi y desató un incendio cerca de un edificio administrativo en el distrito de Solomianskyi. Añadió que las autoridades también estaban registrando daños en los distritos de Obolonskyi y Podilskyi. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter