CeeDee Lamb (88), receptor de los Cowboys de Dallas, atrapa un pase de touchdown en la zona de anotación frente a Cor'dale Flott, derecha, de los Titans de Tennessee, durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 22 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gareth Patterson) AP

Los siete touchdowns y un gol de campo en ocho posesiones, en una victoria 51-30 sobre los Titans de Tennessee, serían parte de la razón por la que el propietario del equipo, Jerry Jones, afirmó que sería “inexacto” concluir que el triunfo fue resultado de que los Cowboys le quitaran las funciones de selección de jugadas al coordinador defensivo Christian Parker.

Dallas tomó la decisión de que el veterano entrenador Mike Pettine llamara las jugadas defensivas después de una derrota 46-40 ante San Francisco, en la que los Cowboys establecieron un récord de la franquicia al permitir 584 yardas en un partido en casa.

El rival es otra razón por la que Jones no quiso atribuir la victoria sobre los desastrosos Titans a la decisión de degradar a Parker, un entrenador de 34 años que dirige una defensa por primera vez y que es el más joven en hacerlo para los Cowboys.

“Hoy jugamos un poco más sólidos, pero tampoco era San Francisco el equipo al que nos enfrentábamos hoy. Todos lo reconocemos”, señaló Jones después de que Dallas permitiera 346 yardas, con apenas un touchdown en las primeras cuatro oportunidades de Tennessee en la zona roja. “Pero este es un partido mucho mejor de lo que podría haber sido en estas circunstancias, y podemos construir a partir de aquí. Necesitamos ganar dos seguidos”.

Reciben a otro equipo en el último lugar, el rival de la NFC Este, Filadelfia (3-7), en Acción de Gracias. Dallas solo ha ganado partidos consecutivos una vez en las dos temporadas del entrenador Brian Schottenheimer, una racha de tres encuentros el noviembre del año pasado.

Los Cowboys han estado por encima de .500 solo una vez en los 28 partidos en los que Schottenheimer ha sido su entrenador. Si quieren darse una oportunidad de volver a estar ahí —o tener alguna esperanza realista de llegar a los playoffs por primera vez desde 2023— tendrán que completar una barrida de temporada sobre los Eagles.

“Construir a partir de este. Seguir haciendo lo que hicimos en ofensiva”, dijo Prescott, quien se arrodilló con 31 segundos por jugar en la única acción de lo que técnicamente fue la novena posesión de Dallas contra los Titans. “Salir ahí con esa misma mentalidad este jueves de anotar en cada posesión. No va a volver a pasar simplemente porque lo hicimos hoy. En realidad se trata de nuestra preparación y del plan de juego y de que todo eso se una”.

Qué funciona

Los Cowboys anotaron touchdowns en sus primeras seis posesiones, algo que el equipo dijo que era la primera vez que ocurría al menos desde 1993. Las seis series comenzaron en el lado de Dallas. La más corta fue de 56 yardas. Después de que la racha de touchdowns terminó con un gol de campo de Brandon Aubrey, los Cowboys por fin tuvieron una serie corta. Markquese Bell devolvió un balón suelto 70 yardas para preparar el touchdown final.

Qué necesita ayuda

Las probabilidades de que Dallas alcance a Nueva York en la NFC Este empeoraron con la victoria 23-18 de los Giants sobre Jacksonville, líder de la AFC Sur. Incluso con un triunfo sobre los Eagles, los Cowboys quizá tengan que ganar cuatro de sus cinco partidos restantes. Los primeros cuatro rivales son contendientes a playoffs, incluidos los Giants. ___

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FUENTE: AP