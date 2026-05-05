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Ataque de oso hiere a 2 excursionistas en el Parque Nacional Yellowstone

PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, Wyoming, EE.UU. (AP) — Dos excursionistas resultaron heridos en un ataque de oso en un popular sendero de caminata cerca del géiser Old Faithful del Parque Nacional Yellowstone, informaron funcionarios del parque el martes.

ARCHIVO - Entrada norte del Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, el 7 de mayo de 2018. (Jacob W. Frank/Foto, Servicio de Parques Nacionales vía AP, Archivo)
ARCHIVO - Entrada norte del Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, el 7 de mayo de 2018. (Jacob W. Frank/Foto, Servicio de Parques Nacionales vía AP, Archivo) AP

Los funcionarios describieron el ataque como un incidente aislado ocurrido el lunes por la tarde a lo largo del sendero Mystic Falls.

Una amplia zona del parque cerca de la cuenca de géiseres Midway Geyser Basin fue cerrada temporalmente mientras se realizaba una investigación. El área incluye al menos cinco senderos y varios campamentos en zonas remotas.

Los funcionarios del parque indicaron que estuvo involucrado uno o más osos, pero no precisaron de qué especie. En el parque hay poblaciones tanto de osos grizzly como de osos negros, que a veces pueden ser difíciles de distinguir. Los grizzly pueden ser más agresivos y crecen mucho más, hasta el doble de grandes que los osos negros que, por lo general, tienen una coloración más oscura.

El portavoz de Yellowstone, Ashton Hooker, señaló que no se difundiría de inmediato más información, incluido si las víctimas caminaban juntas y si fueron hospitalizadas por sus heridas.

Yellowstone recibe más de 4 millones de visitas de turistas al año y los ataques de osos grizzly u osos negros son poco frecuentes.

Un excursionista sufrió heridas en el pecho y el brazo en septiembre en un ataque en el sendero Turbid Lake Trail, al noreste del lago Yellowstone, y un grizzly mató a una mujer justo al oeste de Yellowstone en 2023. El último ataque mortal de oso dentro del parque fue en 2015, cuando un hombre de 63 años de Billings, Montana, murió mientras caminaba solo en el área de Lake Village del parque.

El destino de los osos que atacan a humanos suele estar determinado por las circunstancias del encuentro.

Tras el ataque mortal de 2015, los funcionarios capturaron y mataron a una hembra adulta de oso grizzly porque había comido parte del cuerpo de la víctima y ocultó el resto, lo cual no es un comportamiento normal en un oso que defiende a sus crías.

En comparación, el ataque del año pasado en el sendero Turbid Lake Trail ocurrió durante un encuentro sorpresivo entre la víctima y el oso. La reacción del animal fue considerada natural, por lo que no fue reubicado ni sacrificado.

El muy transitado sendero Mystic Falls, donde ocurrió el ataque del lunes, incluye un circuito que conduce a una cascada de 21 metros (70 pies) de altura. El inicio del sendero está a unos 3 kilómetros (2 millas) al noroeste de Old Faithful.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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