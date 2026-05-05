americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataque militar de EEUU a presunta lancha narco en el Caribe deja 2 muertos

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron el lunes otro ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas en el mar Caribe, lo que dejó dos muertos, informaron fuentes castrenses.

ARCHIVO - Esta imagen, proveniente de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, el 23 de enero de 2026, lo que dejó dos muertos y un herido. (Comando Sur de Estados Unidos vía AP, archivo)
ARCHIVO - Esta imagen, proveniente de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, el 23 de enero de 2026, lo que dejó dos muertos y un herido. (Comando Sur de Estados Unidos vía AP, archivo) AP

La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde septiembre de 2025 y ha dejado al menos 188 fallecidos. Otros ataques se han llevado a cabo en el océano Pacífico oriental.

Pese a la guerra contra Irán, la serie de ataques se ha intensificado de nuevo en las últimas semanas, lo que muestra que las medidas agresivas del gobierno para frenar lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no están disminuyendo. Las fuerzas armadas no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones, meses antes de la redada de enero en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado inocente.

En el ataque más reciente, oficiales del Comando Sur de Estados Unidos reiteraron declaraciones previas, diciendo que habían atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Publicaron un video en la red social X en el que se ve una embarcación desplazándose sobre el agua antes de incendiarse debido a una enorme explosión.

Trump ha afirmado que Washington está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha dicho que los ataques son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Por su parte, los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra estas embarcaciones.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

caos migratorio en eeuu: nuevo control de seguridad frena mas de 12 millones de casos en uscis

CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

Por Redacción América Noticias Miami
En este boceto de la sala del tribunal, se ve a David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, en el juzgado el jueves 23 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado de asesinar a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. (Bill Robles via AP)

Fiscales: El cantante D4vd apuñaló a muerte a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, para silenciarla

Destacados del día

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter