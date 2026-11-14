Ataque israelí con dron mata a 2 palestinos en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

Un menor lesionado en el hospital Al-Aqsa Hospital, tras un ataque israelí en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 13 de noviembre de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Mientras tanto, la televisión estatal iraní informó que tres petroleros chocaron con minas navales iraníes y se incendiaron en los alrededores del estrecho de Ormuz, en el más reciente ataque contra embarcaciones que transitan por el golfo Pérsico.

Estos son los acontecimientos más recientes en Oriente Medio.

El dron alcanzó a dos palestinos que caminaban por una calle en Jabaliya, en el extremo norte de Ciudad de Gaza, indicó Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa en la Ciudad de Gaza, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El hospital de campaña estadounidense señaló que varias otras personas resultaron heridas, pero no proporcionó una cifra.

Consultado sobre el ataque, el ejército israelí afirmó que había atacado a dos combatientes de Hamás en la zona.

El fuego israelí y los ataques aéreos casi diarios han continuado en Gaza más de un año después de que Israel y Hamás alcanzaran un acuerdo de alto el fuego.

Al menos 1.600 palestinos han muerto desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados y es considerado generalmente fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre civiles y combatientes en su recuento, pero sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los fallecidos.

Petroleros chocan con minas cerca del estrecho de Ormuz

Tres petroleros chocaron con minas navales y se incendiaron en los alrededores del estrecho de Ormuz, informó la televisión estatal iraní, citando declaraciones del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria y de la Armada iraní.

Dos petroleros fueron alcanzados dentro del estrecho, mientras que un tercero ardía al este del mismo, se indica en el reporte. No se ofrecieron detalles sobre víctimas, las nacionalidades de los petroleros ni sus destinos.

La Guardia y la Armada advirtieron que los barcos que utilicen rutas a través del estrecho sin la aprobación de Irán enfrentarían un destino similar.

Irán ha atacado petroleros y otras embarcaciones en el estrecho para elevar los precios mundiales de la energía durante su guerra con Estados Unidos. Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, el cual ha afectado gravemente la economía de Irán.

Octubre registró el mayor número de incidentes relacionados con buques comerciales en las aguas en disputa desde febrero, cuando comenzó la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP