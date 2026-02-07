Ataque de grupo paramilitar sudanés con dron deja 24 muertos, incluidos 8 niños, según grupo médico

Compartir en:









El operativo de las Fuerzas de Apoyo Rápido ocurrió cerca de la ciudad de Rahad, en la provincia de Kordofán del Norte, indicó la Red de Médicos de Sudán, que monitorea la guerra en la nación africana.

El vehículo llevaba a desplazados que huyeron de los combates en la zona de Dubeiker, en Kordofán del Norte, señaló el grupo en un comunicado. Entre los menores fallecidos había dos bebés, agregó.

La Red de Médicos de Sudán instó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a "tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil y responsabilizar directamente a la dirección de las FAR por estas violaciones".

Las FAR, que llevan unos de tres años en guerra con el ejército sudanés por el control del país, no realizaron comentarios.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023, cuando una lucha de poder entre militares y paramilitares estalló en combates directos en la capital, Jartum, y en otras partes del país.

La devastadora guerra se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas, según las cifras de Naciones Unidas. Pero los grupos humanitarios apuntan que el dato real podría ser muchas veces mayor.

El conflicto ha provocado la mayor crisis humanitaria en el mundo con más de 14 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Además, ha alimentado brotes de enfermedades y ha empujado a partes del país a la hambruna. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP