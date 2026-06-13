Ataque de dron ucraniano deja un muerto e incendia terminal marítima en sur de Rusia

Compartir en:









En esta imagen, distribuida el servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado practica en un centro de entrenamiento cerca del frente en la región de Zaporiyia, el 11 de junio de 2026. (Andriy Andriyenko/Servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP) AP

Los restos de un avión no tripulado provocaron un incendio en una terminal marítima, indicó el gobernador, Veniamin Kondratyev. No ofreció más detalles, pero medios rusos informaron de daños en una terminal de exportación del mar Negro en la aldea de Volna que transporta crudo, productos petrolíferos y gas licuado.

El Estado Mayor de Ucrania no realizó comentarios el sábado acerca del operativo en Krasnodar, pero señaló que sus fuerzas alcanzaron durante la noche una estación de preparación y bombeo de petróleo en la región rusa de Volgogrado, así como zonas en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia ocupadas por Rusia.

La ofensiva se produjo después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmara que sus fuerzas habían atacado varios sitios de infraestructura militar y energética en el interior del país vecino, incluyendo una fábrica militar que, según manifestó, suministraba componentes para drones y misiles rusos.

Zelenskyy dijo el miércoles que misiles ucranianos de largo alcance FP-5 Flamingo habían alcanzado las instalaciones de Cheboksary, en la región de Chuvashiya, a más de 900 kilómetros (560 millas) de la línea del frente.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el frente de más de 1.000 kilómetros (620 millas) se mantiene en gran medida estático, mientras enjambres de drones dificultan los avances. Como resultado, ambos bandos dependen cada vez más de los ataques de largo alcance.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió la semana pasada reforzar las defensas antiaéreas después de que ataques enemigos incendiaron una terminal petrolera en San Petersburgo y alcanzaron una base naval cercana, lo que empañó un emblemático foro económico en su ciudad natal.

Además, ataques rusos dejaron nueve heridos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk e incendiaron un mercado local, informaron autoridades regionales. Rusia atacó tres distritos de la provincia más de 20 veces con drones y bombas aéreas, explicó el jefe regional Oleksandr Hanzha en una publicación en Telegram el sábado. Seis personas fueron hospitalizadas, incluido un hombre en estado crítico, añadió. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







