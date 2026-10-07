Ataque con dron mata a cuatro mujeres en Sudán

El hecho ocurrió en el barrio de Hijra, en Damazin, la capital de la provincia de Nilo Azul, en el sureste, informó Emergency Lawyers, un grupo que monitorea el conflicto.

Culpó del suceso a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que está en guerra con el ejército sudanés desde hace más de tres años.

Emergency Lawyers exigió llevar a justicia a los responsables del ataque y de otras agresiones contra civiles.

No hubo comentarios por parte de las FAR.

El ataque ocurrió días después de que un bombardeo alcanzara dos camiones del Programa Mundial de Alimentos en la provincia de Kordofán del Sur, matando a un conductor, dijo Denise Brown, coordinadora residente y humanitaria de las Naciones Unidas para Sudán.

Brown señaló que el convoy fue alcanzado en Dilling, una zona que ha sufrido ataques repetidos de las FAR y de su aliado, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte.

Los camiones estaban claramente identificados como vehículos humanitarios, contaban con todos los permisos de viaje requeridos y transportaban “asistencia vital para poblaciones vulnerables”, afirmó.

Brown condenó el ataque por “indignante” en un momento de enorme sufrimiento en Sudán.

Fue el ataque más reciente contra un convoy humanitario en Sudán, donde 17 camiones que transportaban alimentos han sido destruidos y ocho conductores han muerto en los últimos dos años, según las Naciones Unidas.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023, cuando las tensiones entre el ejército y las FAR estallaron en combates abiertos en la capital, Jartum, antes de extenderse por todo el país.

El conflicto ha matado al menos a 150.000 personas, según el monitor de conflictos ACLED, aunque los grupos de ayuda dicen que la cifra real probablemente sea mayor. Más de 12,4 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, según cifras de las Naciones Unidas, lo que ha creado lo que los grupos de ayuda califican como la mayor crisis humanitaria del mundo.

En todo Sudán, 33,7 millones de personas, incluidos 17,3 millones de niños, necesitan ayuda con urgencia este año. Se estima que 825.000 niños enfrentan desnutrición aguda grave.

Durante el fin de semana, el principal asesor del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos árabes y africanos, Massad Boulos, se reunió con el jefe militar de Sudán, el general Abdel Fattah Burhan, en Egipto, mientras Washington impulsa un fin diplomático de la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP