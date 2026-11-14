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Ataque con coche bomba en la capital de Siria mata a 2 personas, entre ellas, un menor

DAMASCO, Siria (AP) — Un artefacto explosivo colocado dentro de un automóvil en un suburbio de la capital de Siria explotó la noche del sábado, causando la muerte de dos personas e hiriendo al menos a una, informaron la televisión estatal y el Ministerio del Interior.

La explosión ocurrió en Jaramana, un suburbio del sur de Damasco, cerca de una fábrica donde se producen baterías, indicó la televisión estatal. Señaló que dos personas murieron y dos resultaron heridas, sin ofrecer más detalles.

El Ministerio del Interior informó que entre los fallecidos había un niño y añadió que una persona resultó herida. Indicó que las fuerzas de seguridad acordonaron la zona e iniciaron una investigación.

En los últimos meses se han registrado varias explosiones en Damasco y sus suburbios, mientras la seguridad del país sigue siendo frágil casi dos años después de que cinco décadas de gobierno de la familia Assad terminaran en diciembre de 2024. Milicianos irrumpieron en la capital y sacaron del poder al entonces presidente Bashar Assad.

Jaramana alberga a una gran comunidad de la minoría religiosa drusa. El suburbio ha afrontado tensiones entre algunos miembros de la comunidad y sirios musulmanes suníes que apoyan al actual gobierno islamista del país.

FUENTE: AP

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