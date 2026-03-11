americateve

Ataque armado en zona fronteriza del sur de Ecuador deja cinco fallecidos

QUITO (AP) — Cinco personas fueron acribilladas el miércoles en una ciudad fronteriza del sur de Ecuador, que enfrenta una espiral de violencia, pocos días después de que el gobierno anunciara una ofensiva en esa y otras zonas del país para combatir al crimen organizado.

Las víctimas, todos hombres, iban en un vehículo cuando fueron emboscados por sujetos armados, informó a la prensa el jefe policial de la ciudad de Huaquillas, coronel William Reinoso.

El ataque ocurrió en la población rural La Cuca, en la ciudad de Arenillas, provincia fronteriza de El Oro, en la que desde el 15 de marzo se aplicará un toque de queda junto a Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El ministro de Gobierno, John Reimberg, exhortó a la ciudadanía de esas poblaciones a permanecer en sus viviendas desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana, horario en el que se lanzará una ofensiva contra el crimen organizado con apoyo de fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

Horas después del ataque del miércoles, la policía reportó que, luego de labores de investigación, dos personas presuntamente involucradas en el asesinato fueron capturadas.

El hecho se habría producido por “una disputa de territorio” entre bandas criminales, dado que durante allanamientos se encontraron “panfletos con amenazas” entre esas organizaciones, agregó Reinoso.

Desde 2021, el país sudamericano afronta una espiral de violencia atribuida a la expansión de grupos del crimen organizado, los cuales, según la policía, tienen estrecha relación con cárteles de drogas de Colombia y México.

FUENTE: AP

