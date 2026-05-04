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Astros retiran al receptor Yainer Díaz por lesión abdominal izquierda antes de serie ante Dodgers

HOUSTON (AP) — El receptor dominicano Yainer Díaz fue retirado de la alineación de los Astros de Houston aproximadamente una hora antes del inicio el lunes de la serie contra los Dodgers de Los Ángeles debido a una lesión en la parte izquierda del abdomen.

El cátcher de los Astros de Houston Yainer Diaz celebra su doble en la quinta entrada ante los Guardianes de Cleveland el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/David Richard)
El cátcher de los Astros de Houston Yainer Diaz celebra su doble en la quinta entrada ante los Guardianes de Cleveland el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/David Richard) AP

El puertorriqueño Christian Vázquez ocupó su lugar en la alineación y bateará noveno.

Con Díaz lesionado, los Astros seleccionaron el contrato del receptor mexicano César Salazar desde el Sugar Land de la Triple-A y enviaron al infielder Shay Whitcomb a la Triple-A para hacerle espacio en el roster.

Díaz, de 27 años, está bateando para .248 con dos jonrones y 14 carreras impulsadas en 26 juegos esta temporada con los Astros.

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FUENTE: AP

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