Astros retiran al receptor Yainer Díaz por lesión abdominal izquierda antes de serie ante Dodgers

HOUSTON (AP) — El receptor dominicano Yainer Díaz fue retirado de la alineación de los Astros de Houston aproximadamente una hora antes del inicio el lunes de la serie contra los Dodgers de Los Ángeles debido a una lesión en la parte izquierda del abdomen.