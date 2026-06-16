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Astros reincorporan a Yainer Díaz y Hunter Brown tras salir de la lista de lesionados

HOUSTON (AP) — Los Astros de Houston reincorporaron al receptor dominicano Yainer Díaz desde la lista de lesionados y lo incluyeron la noche del martes en la alineación contra los Tigres de Detroit.

ARCHIVO - El bateador designado de los Astros de Houston, Yainer Díaz (21), reacciona tras ser ponchado por el lanzador de relevo de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz, durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de abril de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren, Archivo)
ARCHIVO - El bateador designado de los Astros de Houston, Yainer Díaz (21), reacciona tras ser ponchado por el lanzador de relevo de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz, durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de abril de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren, Archivo) AP

Díaz ha estado fuera por más de dos meses por una distensión en el oblicuo, después de lesionarse durante la práctica de bateo.

Los Astros también reincorporaron al lanzador derecho Hunter Brown, designaron para asignación al derecho Jayden Murray y enviaron al receptor Collin Price a Triple-A Sugar Land.

Brown ingresó a la lista de lesionados por una distensión en el hombro en abril, un año después de ganar 12 juegos con una efectividad de 2,43.

Murray, de 29 años, registró una efectividad de 7,43 en ocho juegos esta temporada. Price, de 26 años, bateó de 12-2 en siete juegos este año.

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FUENTE: AP

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