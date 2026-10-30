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Astros contratan a Randy Flores como gerente general; fue subgerente de Cardenales

HOUSTON (AP) — Los Astros de Houston contrataron el viernes como su gerente general a Randy Flores, quien se desempeñaba como ejecutivo de los Cardenales de San Luis.

ARCHIVO - El dueño de los Astros de Houston, Jim Crane, habla en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis, archivo)
ARCHIVO - El dueño de los Astros de Houston, Jim Crane, habla en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis, archivo) AP

Flores, de 51 años, se convierte en el 15º gerente general en la historia de la franquicia. Se desempeñaba como gerente general adjunto de San Luis, a cargo de la adquisición de talento amateur y profesional.

El exlanzador de Grandes Ligas se incorporó a la oficina principal de los Cardenales como director de reclutamiento en 2015 y pasó ocho temporadas (2019-26) como gerente general adjunto del club.

“Randy ha tenido un enorme impacto en los Cardenales durante las últimas 10 temporadas. A lo largo de todo el proceso de entrevistas, nos ha impresionado profundamente Randy y su trayectoria en el reclutamiento y la adquisición de jugadores", recalcó Jim Crane, propietario de los Astros, en un comunicado. "Nos alegra darle la bienvenida a Randy y a su familia a los Astros y estamos ansiosos por ponernos a trabajar para traer otro campeonato a Houston”.

Los Astros presentarán formalmente a Flores el lunes por la mañana, en una conferencia de prensa en Daikin Park.

“Estoy entusiasmado y agradecido por esta increíble oportunidad. Los Astros tienen una larga tradición ganadora bajo Jim Crane y espero contribuir al éxito", expresó Flores. "Quiero agradecer a la organización de los Cardinals por las oportunidades y el apoyo que hicieron posible este próximo capítulo. Mi familia y yo estamos emocionados de hacer de Houston nuestro hogar”.

Los Astros echaron a Brown el 24 de agosto. Tres gerentes generales adjuntos y el miembro del Salón de la Fama y asesor especial Jeff Bagwell asumieron sus responsabilidades por el resto de la temporada mientras Crane buscaba un reemplazo.

Houston terminó con un registro de 81-81 para ganar el Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años, convirtiéndose en el primer club de Grandes Ligas sin récord ganador en llegar a los playoffs en una temporada no abreviada.

Flores lanzó en las mayores durante ocho temporadas, de 2002 a 2010, con marca de 11-5, efectividad de 4,61 y cuatro salvamentos. El zurdo cumplió 347 apariciones como relevista y tres aperturas con Texas, Colorado, San Luis y Minnesota.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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