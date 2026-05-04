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Astrónomos creen haber hallado diminuto mundo helado más allá de Plutón con atmósfera fina

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un nuevo estudio sugiere que un diminuto mundo helado más allá de Plutón alberga una atmósfera fina y delicada que podría haberse creado por erupciones volcánicas o por el impacto de un cometa.

Bosquejo de un artista del cuerpo sideral recién descubierto más allá de Plutón, oficialmente llamado (612533) 2002 XV93. (Ko Arimatsu/NAOJ via AP)
Bosquejo de un artista del cuerpo sideral recién descubierto más allá de Plutón, oficialmente llamado (612533) 2002 XV93. (Ko Arimatsu/NAOJ via AP) AP

Con apenas unos 500 kilómetros (unas 300 millas) de diámetro, este mini Plutón es a todas luces el objeto más pequeño del Sistema Solar hasta ahora con una atmósfera claramente detectada y retenida por la gravedad, señaló el investigador principal Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

“Este es un avance asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se confirma”, declaró Alan Stern, del Southwest Research Institute, el científico principal detrás de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá. Él no participó en el estudio.

El hallazgo ofrece una nueva perspectiva sobre los objetos más lejanos y fríos de nuestro Sistema Solar, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper. Los investigadores utilizaron tres telescopios en Japón para observar el objeto en 2024 mientras pasaba frente a una estrella, atenuando brevemente su luz.

“Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del Sistema Solar, no solo más allá de Neptuno”, escribió Arimatsu en un correo electrónico. Encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue “genuinamente sorprendente” y desafía “la visión convencional de que las atmósferas se limitan a los planetas grandes, los planetas enanos y algunas lunas grandes”, añadió.

Este llamado planeta menor —conocido formalmente como (612533) 2002 XV93— se considera un plutino, que orbita el Sol dos veces en el tiempo que tarda Neptuno en completar tres órbitas solares. En el momento del estudio, estaba a más de 5.500 millones de kilómetros (3.400 millones de millas) de distancia, más lejos incluso que Plutón, el único otro objeto del Cinturón de Kuiper con una atmósfera observada.

Según el estudio, publicado el lunes en la revista Nature Astronomy, se calcula que la atmósfera de esta bola de hielo cósmica es entre 5 millones y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera protectora de la Tierra.

Es entre 50 y 100 veces más delgada incluso que la tenue atmósfera de Plutón. Arimatsu indicó que los compuestos químicos atmosféricos más probables son metano, nitrógeno o monóxido de carbono, cualquiera de los cuales podría reproducir el efecto de tapar a la estrella cuando le pasó por delante.

Arimatsu señaló que más observaciones, especialmente con el telescopio espacial Webb de la NASA, podrían verificar la composición de la atmósfera.

“Por eso el monitoreo futuro es tan importante", explicó. "Si la atmósfera se desvanece durante los próximos años, eso indicaría un origen por impacto. Si persiste, o varía de manera estacional, eso apuntaría más a un suministro interno continuo de gas” procedente de volcanes de hielo.

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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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