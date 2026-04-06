Astronautas de Artemis II buscan récord de distancia desde la Tierra y ver la cara oculta de la Luna

Esta imagen proporcionada por la NASA el lunes 6 de abril de 2026 muestra una vista de la Luna tomada por la tripulación de la Artemis II antes de ir a dormir en su quinto día de misión. (NASA via AP) AP

El sobrevuelo de seis horas es el punto culminante del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era Apolo. La misión, con tres estadounidenses y un canadiense, es un paso más en el camino para caminar sobre el polo sur lunar en apenas dos años.

A menos de una hora de iniciar el sobrevuelo y las intensas observaciones lunares, los cuatro astronautas estaban a punto de convertirse en los seres humanos más alejados de la historia, al superar el récord de distancia de 400.171 kilómetros (248.655 millas) establecido por el Apolo 13 en abril de 1970.

El Control de Misión esperaba que Artemis II superara ese récord por más de 6.600 kilómetros (4.100 millas).

Artemis II está utilizando la misma maniobra que realizó el Apolo 13 después de que la explosión de un tanque de oxígeno en la nave diera pie al “Houston, hemos tenido un problema” y acabara con cualquier esperanza de un alunizaje.

Conocida como una trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin paradas para aterrizar aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Es una figura celeste en forma de ocho que pondrá a los astronautas en rumbo de regreso a casa una vez que emerjan de detrás de la Luna el lunes por la noche.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen estaban en camino de pasar a apenas 6.550 kilómetros (4.070 millas) de la Luna, mientras su cápsula Orion pasa a toda velocidad, hace un giro en U y luego se dirige de vuelta hacia la Tierra. Tardarán cuatro días en regresar, y un amerizaje en el Pacífico concluirá su vuelo de prueba el viernes.

Wiseman y su tripulación pasaron años estudiando la geografía lunar para prepararse para el gran acontecimiento, y durante las últimas semanas añadieron eclipses solares a su repertorio. Al despegar el miércoles pasado, se aseguraron un eclipse solar total desde su punto de observación detrás de la Luna, cortesía del cosmos.

En lo más alto de su lista de objetivos científicos: la cuenca Orientale, una extensa cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, cuyo anillo exterior se extiende a lo largo de casi 600 millas (950 kilómetros).

Otros objetivos turísticos: los sitios de alunizaje de Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971, respectivamente, así como los bordes de la región del polo sur, el lugar preferido para futuros aterrizajes. Más lejos, Mercurio, Venus, Marte y Saturno —sin olvidar la Tierra— serán visibles.

Su mentora lunar, la geóloga de la NASA Kelsey Young, espera miles de fotos.

“La gente de todo el mundo se conecta con la Luna. Esto es algo que cada persona en este planeta puede entender y con lo que puede conectar”, comentó Young la víspera del sobrevuelo, ataviada con pendientes de eclipse.

Artemis II es el primer lanzamiento lunar tripulado de la NASA desde el Apolo 17 en 1972. Prepara el terreno para Artemis III el próximo año, en el que otra tripulación de Orion practicará el acoplamiento con módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. El alunizaje culminante de dos astronautas cerca del polo sur lunar seguirá en Artemis IV en 2028.

Aunque Artemis II puede estar siguiendo la ruta del Apolo 13, recuerda más al Apolo 8 y a los primeros visitantes lunares de la humanidad, que orbitaron la Luna en la Nochebuena de 1968 y leyeron del Libro del Génesis.

Glover dijo que volar a la Luna durante el periodo cristiano de Semana Santa le hizo sentir “la belleza de la creación”. La Tierra, afirmó el fin de semana, es un oasis en medio de “un montón de nada, esto que llamamos el universo”, donde la humanidad existe como una sola.

“Esta es una oportunidad para que recordemos dónde estamos, quiénes somos, y que somos lo mismo y que tenemos que salir adelante juntos”, dijo Glover mientras entrelazaba las manos con sus compañeros de tripulación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP