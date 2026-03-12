Aston Villa vence 1-0 Lille en la Liga Europa. Bologna y Roma igualan 1-1

Ollie Watkins del Aston Villa celebra tras anotar en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Lille el domingo 22 de febrero del 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Poco después de la hora de juego, Ezri Konsa envió un pase profundo que el volante argentino Emi Buendía peinó de cabeza hacia Watkins dentro del área del equipo local. El delantero inglés vio adelantado al arquero Berke Özer y definió con un cabezazo bombeado por encima de él y al fondo de la red.

Minutos después, Watkins desperdició una ocasión para ampliar la ventaja cuando no logró marcar en un mano a mano con el guardameta.

En un duelo italiano, Bologna y Roma empataron 1-1 en el partido de ida.

Por su parte, el Porto obtuvo una victoria 2-1 en su visita a Stuttgart. Terem Moffi y Rodrigo Mora anotaron con seis minutos de diferencia en la primera parte para el cuadro portugués y Deniz Undav descontó para Stuttgart antes del descanso.

En Atenas, Vicente Taborda convirtió un penal a dos minutos del final y Panathinaikos superó 1-0 al Real Betis en un partido en el que ambos equipos acabaron con 10 hombres.

Con el triunfo, el Villa se convirtió en el primer equipo inglés esta semana en ganar su partido de ida en competiciones europeas.

Ninguno de los seis clubes de Inglaterra en la Liga de Campeones ganó: Manchester City, Chelsea, Tottenham y Liverpool perdieron. Arsenal y Newcastle empataron.

Nottingham Forest en la Liga Europa y Crystal Palace en la Conference League jugaban más tarde.

El Villa también recibió un impulso con el regreso de una lesión de su capitán John McGinn, quien ingresó como suplente a los 77 minutos. McGinn se perdió siete semanas por una lesión de rodilla.

Todo igualado en Italia

Federico Bernardeschi anotó para el anfitrión Bologna al inicio de la segunda parte para abrir el marcador ante la Roma, pero el suplente Lorenzo Pellegrini igualó apenas cinco minutos después de entrar desde el banquillo.

La eliminatoria sigue completamente abierta, aunque la Roma buscará sacar rédito de su experiencia en la vuelta la próxima semana. La Roma ha sido subcampeona en dos ocasiones, incluida en 2023, y su técnico Gian Piero Gasperini conquistó la Liga Europa hace dos años con Atalanta.

El formato de la Liga Europa que se estrenó el año pasado permite que equipos del mismo país se enfrenten en cualquier momento de la fase eliminatoria. Antes, los cruces nacionales solo eran posibles a partir de los cuartos de final.

FUENTE: AP