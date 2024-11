Una política de inmigración usada por décadas en EE.UU. podría desaparecer ahora con Trump

ARCHIVO - La grave escasez y una de las tasas de inflación más altas del mundo han ayudado a expulsar a casi 8 millones de venezolanos, incluida la migrante venezolana Lisbeth Contreras, que abraza a sus hijos mientras cruza el río Suchiate en la frontera entre Guatemala y México, el 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

ARCHIVO - Otro residente de La Habana mata el tiempo el 19 de octubre de 2024, durante un apagón tras la falla de una de las principales centrales eléctricas de Cuba, mientras la escasez en todo el país alimenta la emigración masiva, protestas ocasionales y represión gubernamental. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

ARCHIVO - Las pandillas controlan las calles de la capital de Haití y se enfrentan en una violencia callejera que deja autos quemados como fuentes de repuestos en un taller mecánico donde la gente buscaba basura en la capital, Puerto Príncipe, el 25 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Mujeres se refugian durante un tiroteo entre la policía y pandilleros en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Residentes pasan junto a un automóvil quemado que bloquea la calle mientras evacuan el vecindario Delmas 22 para escapar de la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de mayo de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El migrante venezolano Álvaro Calderini lleva a su sobrina a través de un río cerca de Bajo Chiquito, Panamá, después de cruzar caminando el Tapón del Darién desde Colombia en su camino hacia Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Migrantes de Cuba y Venezuela hacen fila en un puesto de control de inmigración mexicano mientras cruzan la frontera para concertar citas para solicitar asilo legalmente en Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manuel Castaño conversa con su hija Emily, de 13 años, mientras trabaja en una computadora, el lunes 11 de noviembre de 2024, en su casa en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved