¿Qué sucede si una papeleta en Pensilvania está dañada?

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Imagen de una papeleta oficial de voto por correo de Pensilvania en Pittsburgh, el 3 de octubre de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Siempre hay en cada elección algunas papeletas que están dañadas o no son escaneables, ya sea que estuvieran rasgadas o se derramó café sobre la papeleta, lo que hizo que el escáner no pudiera leerla. Hay muchas razones por las cuales una papeleta podría necesitar ser duplicada”, dijo el comisionado de la ciudad de Filadelfia, Seth Bluestein, quien sirve en la junta que supervisa las elecciones en la ciudad. “Cualquier papeleta que no pueda ser escaneada por el equipo de tabulación necesitaría pasar por este proceso”.

“Literamente, el perro se comió mi papeleta. He visto eso”, dijo Patrick. “Tienes individuos que usan un dispositivo de marcado que no es estándar. Entonces, literalmente, un crayón. He visto lápiz labial. He visto lápiz de cejas. He visto todo tipo de cosas en las papeletas. Así que esos tipos de marcas no son lo que normalmente un sistema de votación podría leer”.