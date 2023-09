Pensilvania: Autoridades piden a la gente estar alerta por reo prófugo

“El hecho de que trató de comunicarse con gente con quien tuvo una conexión hace mucho tiempo me dice que no tiene una red de apoyo muy buena”, declaró Bivens. “Por lo tanto creo que está desesperado y es algo que he venido diciendo desde el principio. Y creo que mientras le presionamos, mientras más recursos y herramientas usamos contra él, tendremos más seguridad de capturarlo. Él no tiene lo que necesita para seguir así en el largo plazo”.

Cavalcante, de 34 años, escapó de la prisión del condado Chester mientras esperaba su traslado a la prisión estatal el 31 de agosto, después de ser sentenciado a cadena perpetua por asesinar a su exnovia a puñaladas en 2021. Los fiscales afirman que trató de silenciarla para que no revelara a la policía que lo buscaban en su natal Brasil por asesinato.

______

Eléonore Hughes en Río de Janeiro contribuyó con esta nota.

FUENTE: Associated Press