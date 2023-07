Las lluvias se desplazan tras dejar inundaciones en Vermont y saturar el nordeste de EEUU

Un hombre carga objetos personales por una zona inundada desde una casa en Bridgewater, Vermont, el lunes 10 de julio de 2023. Las fuertes lluvias anegaron zonas del nordeste de Estados Unidos, donde destruyeron carreteras, forzaron evacuaciones y paralizaron parte del tráfico aéreo. (AP Foto/Hasan Jamali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.