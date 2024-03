Jueza rechaza desestimar caso de documentos confidenciales contra Donald Trump

Esta imagen, que forma parte de la acusación al expresidente Donald Trump, muestra cajas de documentos en un baño de la finca Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida. Donald Trump arribó el jueves 14 de marzo de 2024 a un tribunal federal en Florida donde una jueza escuchará argumentos acerca de si debe desestimar la causa criminal en que se acusa al expresidente de acumular documentos secretos en su finca de Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca.(Departamento de Justicia via AP)

El expresidente estadounidense Donald Trump saluda a sus simpatizantes mientras sale de un tribunal federal, el jueves 14 de marzo de 2024, en Fort Pierce, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.