Juez: Departamento de Justicia puede recortar fondos para asesoría legal a sujetos de deportación

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes caminan hacia México después de ser deportados de Estados Unidos, en el cruce peatonal fronterizo de El Chaparral, el 21 de enero de 2025, en Tijuana, México. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

A diferencia de los casos penales, las personas programadas a comparecer en tribunales de inmigración o que permanecen en centros de detención no tienen derecho a un abogado si no pueden pagarlo. Los defensores de los programas de asesoría jurídica afirman que su presencia reduce la carga sobre los jueces de inmigración y ayuda a los inmigrantes a navegar por el complicado sistema judicial de manera más eficiente.

El Congreso asigna 29 millones de dólares anuales a cuatro programas —the Legal Orientation Program, the Immigration Court Helpdesk (ICH por sus iniciales en inglés), the Family Group Legal Orientation (FGLOP por sus iniciales en inglés) and the Counsel for Children Initiative— y esos grupos distribuyen los fondos a subcontratistas en todo el país.