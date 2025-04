ICE revierte decisión de poner fin al estatus legal de estudiantes internacionales en EEUU

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Más de 1.200 estudiantes en todo el país perdieron repentinamente su estatus legal o les revocaron sus visas, dejándolos en riesgo de ser deportados. Muchos dijeron que sólo tenían infracciones menores en su historial o no sabían por qué fueron seleccionados. Algunos abandonaron el país mientras que otros se han escondido o han dejado de asistir a clases.

El gobierno dice que restaurará el estatus de los estudiantes En una de las demandas, la fiscal adjunta, Elizabeth Kurlan, leyó una declaración en un tribunal federal de Oakland, California, diciendo que ICE estaba restaurando el estatus de estudiante para las personas cuyos registros fueron cancelados en las últimas semanas. Una declaración similar fue leída por un abogado del gobierno en un caso separado en Washington, dijo el abogado Brian Green, quien representa al demandante en ese caso. Green proporcionó a The Associated Press una copia de la declaración que el abogado del gobierno le envió por correo electrónico.

Señala que: "El ICE está desarrollando una política que proporcionará un marco para las terminaciones de registros SEVIS. Hasta que se emita dicha política, los registros SEVIS de los demandantes en este caso (y otros demandantes en situaciones similares) permanecerán activos o serán reactivados si no están actualmente activos y el ICE no modificará el registro únicamente basado en el hallazgo del NCIC que resultó en la reciente terminación del registro SEVIS".

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, dijo que el ICE no había revertido el curso en ninguna revocación de visa, pero sí "restauró el acceso a SEVIS para personas que no habían tenido su visa revocada".

Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que aún quedaba cierta incertidumbre: "Todavía no está claro si el ICE restaurará el estatus a todos los que ha seleccionado y si el Departamento de Estado ayudará a los estudiantes cuyas visas fueron revocadas erróneamente".

Las disputas judiciales pueden no haber terminado Green, quien está involucrado en demandas en nombre de varias docenas de estudiantes, dijo que sus casos únicamente buscaban la restauración del estatus de estudiante y que los retiraría como resultado de la declaración del viernes del ICE.

Pero los abogados en el caso de Oakland están buscando una orden nacional del tribunal que prohíba al gobierno arrestar o encarcelar a estudiantes, transferirlos a lugares fuera de su distrito o impedirles continuar trabajando o estudiando.

Pam Johann, una abogada del gobierno, dijo que era prematuro considerar algo así dado que el ICE estaba en el proceso de reactivar registros y desarrollar una política. "Deberíamos hacer una pausa mientras el ICE está implementando este cambio que los demandantes están buscando ahora mismo, por su cuenta," dijo.

Pero el juez federal de distrito, Jeffrey S. White, le pidió que complaciera ante el tribunal.

"Con este gobierno parece que hay un nuevo orden mundial cada día", señaló. "Es como un juego de golpear al topo".

Ordenó al gobierno que aclarara la nueva política.

Las revocaciones de visas y las rescisiones del estatus de los estudiantes causaron confusión El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que su departamento estaba revocando visas de personas que actuaban en contra de los intereses nacionales, incluidos algunos que protestaron contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza y aquellos que enfrentan cargos criminales. Pero muchos estudiantes cuyo estatus fue rescindido dijeron que no entraban en esas categorías.

Una encuesta realizada por el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press encontró que incluso las revocaciones de visas para estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas son más impopulares que populares. Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos se oponen a esta política, y sólo tres de cada 10 la apoyan. Entre los adultos con educación universitaria, seis de cada 10 se oponen enérgicamente, en comparación con cuatro de cada 10 que no son graduados universitarios.

En las demandas, los estudiantes argumentaron que se les negó el debido proceso. A muchos se les dijo que su estatus fue rescindido como resultado de una verificación de antecedentes penales o que su visa había sido revocada.

Los estudiantes internacionales y sus escuelas fueron tomados por sorpresa por las cancelaciones de los registros de los estudiantes. Muchas de ellas se descubrieron cuando los funcionarios escolares realizaban verificaciones de rutina de la base de datos de estudiantes internacionales.

Charles Kuck, quien presentó un caso en Atlanta en nombre de 133 estudiantes en todo el país, dijo que la reversión del ICE no puede deshacer la angustia y las dificultades que han enfrentado en las últimas semanas.

"Tengo chicos que perdieron sus trabajos, que podrían no recuperarlos", dijo. "Tengo chicos que perdieron oportunidades escolares que podrían no recuperarlas. Tenemos chicos que se perdieron los exámenes finales, se perdieron la graduación. ¿Cómo recuperas todo eso?".

Jodie Ferise, una abogada de educación superior en Indiana, dijo que algunos estudiantes en escuelas con las que trabaja su bufete de abogados ya abandonaron el país después de recibir instrucciones de auto-deportarse.

"Este tratamiento sin precedentes del estatus de estudiante ha causado un tremendo miedo entre los estudiantes internacionales", señaló Ferise. "Algunos de ellos estaban demasiado asustados para esperar y esperar que el gobierno cambiara de rumbo".

A principios de esta semana, antes de la reversión del gobierno, Ferise dijo que la situación podría perjudicar la inscripción de estudiantes internacionales.

"El mundo está mirando, y perderemos estudiantes, no sólo por la revocación técnica de su estatus, sino por el mensaje que estamos enviando de que no los queremos de todos modos y que no es seguro ni siquiera intentar estudiar aquí", dijo.

Al menos 1.220 estudiantes en 187 colegios, universidades y sistemas universitarios han tenido sus visas revocadas, su estatus legal rescindido o ambos, desde finales de marzo, según una revisión de The Associated Press de declaraciones universitarias, correspondencia con funcionarios escolares y registros judiciales. LA AP ha estado trabajando para confirmar informes de cientos más de estudiantes que se han visto afectados por las medidas del gobierno.

___

Brumback informó en Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México, Makiya Seminera, en Raleigh, Carolina del Norte, y Annie Ma, Rebecca Santana y Linley Sanders en Washington, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press