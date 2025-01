Hombre de California dice que sus gatos murieron tras beber leche cruda retirada por gripe aviar

Esta foto facilitada por Joseph Journell de San Bernardino, California, muestra a dos de sus gatos, Alexander, al fondo, y Tuxsie, a la derecha, que murieron de gripe aviar tras beber leche cruda de vaca. (Joseph Journell via AP) Joseph Journell

Los gatos bebieron leche sin pasteurizar de lotes retirados por Raw Farm, de Fresno, cuyos productos lácteos fueron retirados de los estantes de las tiendas de California en diciembre después de que los funcionarios de salud encontraran el virus en la leche a la venta, explicó. Las muertes de los animales fueron confirmadas por funcionarios de salud estatales y del condado. Los gatos se mantenían en interiores, sin acceso a aves potencialmente infectadas, y comían alimento convencional para mascotas, no crudo, indicó el dueño.

Big Boy fue hospitalizado y tratado con medicamentos antivirales, dijo Journell. El equipo veterinario recogió muestras de orina del gato, que dieron positivo para H5N1 en laboratorios administrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Universidad de Cornell, muestran los registros.

Big Boy regresó a casa ciego y sin uso de sus patas traseras, aunque se está recuperando, relató Journell. Un cuarto gato, Cleo, no bebió la leche y no enfermó.

Journell ha exigido que el propietario de Raw Farm, Mark McAfee, le compense por los más de 12.000 dólares que gastó en el tratamiento de los gatos, según Ilana Korchia, abogada de seguridad alimentaria de Seattle que lo representa.

En una entrevista, McAfee disputó que el virus fuera capaz de enfermar a los animales días después de haber sido embotellado y vendido, citando investigaciones preliminares.

Pero Richard Webby, un experto en influenza del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, dijo que la supervivencia del virus de la gripe probablemente varía ampliamente en diferentes lotes de leche. Expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) previamente confirmaron que los gatos que bebieron leche cruda de vacas infectadas desarrollaron enfermedad neurológica y murieron.

”¡Creo que los pobres gatos son el mejor indicador!”, escribió Webby en un correo electrónico.

Casi una docena de gatos en California han muerto desde principios de diciembre después de consumir leche cruda o alimento crudo para mascotas contaminado con gripe aviar, han dicho funcionarios de salud.

Las infecciones han seguido a un brote masivo del virus de la gripe aviar en vacas lecheras, que ha afectado a más de 900 rebaños lecheros en 16 estados de Estados Unidos. Aproximadamente el 80% de esos rebaños están en California.

Funcionarios de salud federales y estatales han advertido a las personas que no beban leche cruda debido al potencial de infección con gripe aviar y una serie de otros gérmenes. También han advertido a los dueños de mascotas que eviten alimentar a sus animales con leche sin pasteurizar y dietas de carne cruda.

“No se debe alimentar a los gatos con ningún producto de granjas afectadas si esos productos no han sido cocidos a fondo o pasteurizados para matar el virus”, advirtió la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) el mes pasado.

Después de que los gatos enfermaron, Journell dijo que él mismo se enfermó y buscó atención en un hospital de Kaiser Permanente en Fontana, California. Explicó que no fue examinado para detectar la gripe aviar, a pesar de su exposición conocida al virus, porque el personal médico no tenía pruebas disponibles para detectarlo.

Un portavoz de Kaiser se negó a comentar específicamente sobre el caso de Journell, pero dijo que el sistema hospitalario está siguiendo las pautas de los CDC para la detección de la gripe aviar.

Journell se ha recuperado físicamente pero aseguró que todavía sufre la “angustia mental” de perder a sus mascotas. A pesar de la experiencia, dijo que todavía piensa que la leche cruda ofrece algunos beneficios para la salud.

Sin embargo, no la beberá pronto.

“Ahora mismo no”, afirmó. “Y no en un futuro inmediato”.

