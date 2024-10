Florida se recupera de las montañas de arena arrastradas por dos huracanes consecutivos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Scott Bennett, un contratista que se especializa en recuperación tras el paso de tormentas, quita arena del patio de un condominio playero en Venice, Florida, tras el paso del huracán Milton, el sábado 12 de octubre de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Más hacia el sur en el estado, Ron y Jean Dyer, dijeron que las tormentas llevaron 90 centímetros (3 pies) de arena a su edificio de apartamentos en Venice Island.

“La playa pasó por encima de todo”, comentó Ron Dyer.

Decenas de voluntarios armados con palas y carretillas tardaron dos días en sacar toda la arena de la piscina del edificio tras el paso del huracán Helene, pero Milton volvió a llenarla.

"No paraban de cavar y cavar y cavar y cavar... Estuvieron allí dos días haciéndolo", dijo. “Tuvimos que hacerlo todo de nuevo”.

___

Los periodistas visuales de The Associated Press Rebecca Blackwell y Ty O’Neil contribuyeron a este despacho. Kate Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que envía a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.

FUENTE: Associated Press