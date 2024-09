En estados indecisos, Harris presume respaldo de republicanos y Trump recurre a retórica incendiaria

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, aborda el Air Force Two en el aeropuerto de LaGuardia de East Elmhurst, Nueva York, el miércoles 11 de septiembre de 2024. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris habla en un acto de campaña el jueves 12 de septiembre de 2024, en Greensboro, Carolina del Norte. (AP Foto/Matt Kelley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump habla en un acto de campaña el jueves 12 de septiembre de 2024, en el Linda Ronstadt Music Hall en Tucson, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris habla durante un acto de campaña, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Greensboro, Carolina del Norte (Foto AP/Chris Carlson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved