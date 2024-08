EEUU pide a Maduro a que reconozca “los verdaderos resultados” de elecciones en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro habla con sus partidarios durante una concentración del gobierno en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. El martes 6 de agosto de 2024 Estados Unidos instó a Maduro a reconocer “el resultado real” de los comicios de Venezuela, tras haber examinado actas y documentos recopilados por la oposición que serían “casi imposible de falsificar” y muestran que su contrincante Edmundo González habría obtenido la mayoría de los votos. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved