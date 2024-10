Dan de alta a astronauta de NASA que permaneció hospitalizado brevemente tras regresar del espacio

Esta fotografía proporcionada por la NASA muestra a un miembro del equipo de apoyo trabajando en la nave espacial Dragon Endeavour de SpaceX poco después del acuatizaje, en el Golfo de México frente a la costa de Pensacola, Florida, el viernes 25 de octubre de 2024. (NASA/Joel Kowsky vía AP) (NASA/Joel Kowsky) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html