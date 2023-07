Cuatro personas, incluida una bebé, mueren al cruzar el río Bravo hacia Texas

Una cruz marca un monumento funerario en las márgenes del río Bravo _Rio Grande en inglés_ en la frontera de México con Texas, donde muchos migrantes han perdido la vida al intentar cruzar, el jueves 27 de junio de 2019, en Matamoros, estado de Tamaulipas. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.