Cámara expulsa a republicano Santos por violaciones éticas

El legislador republicano George Santos sale del Capitolio después de su expulsión de la Cámara de Representantes, viernes 1 de diciembre de 2023. La cámara votó la expulsión de Santos tras un informe de la Comisión de Ética que lo acusó, entre otras faltas, de usar dinero de su campaña para gastos personales. La expulsión requirió una mayoría de dos tercios de la cámara. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved